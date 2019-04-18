Анонсы: Honor 20i представлен в Китае

18.04.2019, MForum.ru

Портфолио бренда Honor пополнилось смартфоном Honor 20i. Новинка нацелена на китайский рынок и представляет собой аналог Honor 10i, который уже доступен на ряде рынков. К примеру, в нашей стране Honor 10i можно будет приобрести за 19 990 рублей начиная с завтрашнего дня.

Ключевые спецификации новинки включают в себя 6,21-дюймовый экран разрешением FullHD+, чипсет Kirin 710 с 8-ядерным процессором, 4/6 Гб ОЗУ и 64/128/256 Гб встроенной памяти (в Honor 10i максимум 4 Гб ОЗУ и128 Гб встроенной памяти), поддержку NFC и аккумулятор емкостью 3400 мАч. Основная камера сочетает сенсоры 4 MП (f/1.8), 8 MП (f/2.4) и 2 MП (f/2.4), разрешение фронтальной камеры — 32 Мп.Цена Honor 20i составит 1599 (4+128 Гб, 6+64 Гб) / 1899 (6+128 Гб) / 2199 (6+256 Гб) юаней.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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