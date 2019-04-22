Слухи: Смартфоны OnePlus 7 представят 14 мая

22.04.2019, MForum.ru

Пит Лау, генеральный директор OnePlus, продолжает подогревать интерес публики к будущим новинкам, дозировано выдавая информацию о них. В частности уже на этой неделе он обещал назвать дату анонса. По предварительным данным он состоится 14 мая.

Что касается самих смартфонов OnePlus 7, ожидается выход нескольких версий аппарата. Топовая версия этого устройства — OnePlus 7 Pro — может получить изогнутый дисплей, выдвижную фронтальную камеру и строенный сенсор на задней панели. В части аппаратной платформы речь, естественно, идет о чипсете Qualcomm Snapdragon 855. Кроме того, выйдет отдельная версия OnePlus 7 Pro 5G, которая будет поддерживать сети пятого поколения. Стандартная версия OnePlus 7 порадует интересным соотношением цены и возможностей, но при этом будет немного проще технически. Ждем анонса!

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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