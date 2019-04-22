Слухи: Смартфоны OnePlus 7 представят 14 мая

MForum.ru

Слухи: Смартфоны OnePlus 7 представят 14 мая

22.04.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Пит Лау, генеральный директор OnePlus, продолжает подогревать интерес публики к будущим новинкам, дозировано выдавая информацию о них. В частности уже на этой неделе он обещал назвать дату анонса. По предварительным данным он состоится 14 мая.

Слухи: Смартфоны OnePlus 7 представят 14 мая

Что касается самих смартфонов OnePlus 7, ожидается выход нескольких версий аппарата. Топовая версия этого устройства — OnePlus 7 Pro — может получить изогнутый дисплей, выдвижную фронтальную камеру и строенный сенсор на задней панели. В части аппаратной платформы речь, естественно, идет о чипсете Qualcomm Snapdragon 855. Кроме того, выйдет отдельная версия OnePlus 7 Pro 5G, которая будет поддерживать сети пятого поколения. Стандартная версия OnePlus 7 порадует интересным соотношением цены и возможностей, но при этом будет немного проще технически. Ждем анонса!

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

14.03. [Новости компаний] Телеком: Анонсировано более 30 пользовательских устройств с поддержкой 5G / MForum.ru

09.02. [Новости компаний] Модемы 5G / MForum.ru

08.01. [Новости компаний] Телеком: CES2019: 5G - основная тема встречи в Лас-Вегасе? / MForum.ru

02.01. [Новости компаний] Телеком: В LG G8 не будет поддержки 5G / MForum.ru

13.12. [Новости компаний]  Телеком: Samsung закрывает завод в Китае / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 08:32 manuchehr888850 Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 40 41 42 43 44)
232X-2ABGRU2 imei 860630021063642 прошу код сети ,,,заранее спс
Вчера 19:43 michaelkors Тема: Poptel P60 - мощный прочный смартфон с двойной камерой заднего вида
Poptel P60 - законченный защищенный смартфон из-за его продвинутых функций. Он поставляется с технологией AI, процессором Helio p23 6 гб озу, 128 гб пзу, ip68, mil-spec 810g standard, Face ID, NFC, ...
Вчера 12:22 filre Тема: Poptel V9: видео-телефон с Android и 8-дюймовым сенсорным дисплеем
И вот те на - стационарный телефон на андроиде. Несколько лет назад и представить не мог, что стационарный телефон будет управлять домашним хозяйством.
19.04.2019 17:38 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
В Хабаровске уже есть одна пробная БС Tele2 ...
18.04.2019 20:54 Sizavl Тема: Еврейская АО (04.12.2007)
2 апреля 2019 г. Tele2 запустила 4G (LTE-1800) в Еврейской автономной области https://eao.tele2.ru/abo...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

22.04. [Новинки] Слухи: Российская цена Meizu 16s может составить 33 990 рублей / MForum.ru

22.04. [Новинки] Слухи: Смартфоны OnePlus 7 представят 14 мая / MForum.ru

19.04. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone Live (L2) представлен официально / MForum.ru

18.04. [Новинки] Анонсы: Honor 20i представлен в Китае / MForum.ru

17.04. [Новинки] Слухи: Vivo Y17 получит 20 Мп сэлфи-камеру и аккумулятор 5000 мАч / MForum.ru

17.04. [Новинки] Это интересно: Смартфонов Meitu больше не будет / MForum.ru

16.04. [Новинки] Слухи: Redmi Y3 c 32 Мп сэлфи-камерой представят 24 апреля / MForum.ru

16.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S5e появился в России / MForum.ru

15.04. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy A10 / MForum.ru

15.04. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Honor 8S / MForum.ru

12.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y93i Lite появился на российском рынке / MForum.ru

11.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A80 – экран без выреза и повортно-выдвижная камера / MForum.ru

11.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A20e — более компактная версия Galaxy A20 / MForum.ru

11.04. [Новинки] Анонсы: Смартфоны OPPO Reno и Reno 10x Zoom Edition представлены официально / MForum.ru

10.04. [Новинки] Это интересно: Sharp показала гибкий дисплей / MForum.ru

09.04. [Новинки] Слухи:В середине апреля будет представлен Vivo Y5 с АКБ 5000 мАч и тройной камерой / MForum.ru

09.04. [Новинки] Анонсы: Honor 8A Pro появится в России за 13 990 рублей / MForum.ru

08.04. [Новинки] Слухи: ASUS выпустит смартфон-слайдер с поддержкой 5G / MForum.ru

08.04. [Новинки] Анонсы: Снижены российские цены на ряд моделей Vivo / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Mi 9 и Redmi 7 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: