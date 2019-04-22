MForum.ru
22.04.2019,
Пит Лау, генеральный директор OnePlus, продолжает подогревать интерес публики к будущим новинкам, дозировано выдавая информацию о них. В частности уже на этой неделе он обещал назвать дату анонса. По предварительным данным он состоится 14 мая.
Что касается самих смартфонов OnePlus 7, ожидается выход нескольких версий аппарата. Топовая версия этого устройства — OnePlus 7 Pro — может получить изогнутый дисплей, выдвижную фронтальную камеру и строенный сенсор на задней панели. В части аппаратной платформы речь, естественно, идет о чипсете Qualcomm Snapdragon 855. Кроме того, выйдет отдельная версия OnePlus 7 Pro 5G, которая будет поддерживать сети пятого поколения. Стандартная версия OnePlus 7 порадует интересным соотношением цены и возможностей, но при этом будет немного проще технически. Ждем анонса!
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
14.03. [Новости компаний] Телеком: Анонсировано более 30 пользовательских устройств с поддержкой 5G / MForum.ru
09.02. [Новости компаний] Модемы 5G / MForum.ru
08.01. [Новости компаний] Телеком: CES2019: 5G - основная тема встречи в Лас-Вегасе? / MForum.ru
02.01. [Новости компаний] Телеком: В LG G8 не будет поддержки 5G / MForum.ru
13.12. [Новости компаний] Телеком: Samsung закрывает завод в Китае / MForum.ru
22.04. [Новинки] Слухи: Российская цена Meizu 16s может составить 33 990 рублей / MForum.ru
22.04. [Новинки] Слухи: Смартфоны OnePlus 7 представят 14 мая / MForum.ru
19.04. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone Live (L2) представлен официально / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Honor 20i представлен в Китае / MForum.ru
17.04. [Новинки] Слухи: Vivo Y17 получит 20 Мп сэлфи-камеру и аккумулятор 5000 мАч / MForum.ru
17.04. [Новинки] Это интересно: Смартфонов Meitu больше не будет / MForum.ru
16.04. [Новинки] Слухи: Redmi Y3 c 32 Мп сэлфи-камерой представят 24 апреля / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S5e появился в России / MForum.ru
15.04. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy A10 / MForum.ru
15.04. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Honor 8S / MForum.ru
12.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y93i Lite появился на российском рынке / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A80 – экран без выреза и повортно-выдвижная камера / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A20e — более компактная версия Galaxy A20 / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Смартфоны OPPO Reno и Reno 10x Zoom Edition представлены официально / MForum.ru
10.04. [Новинки] Это интересно: Sharp показала гибкий дисплей / MForum.ru
09.04. [Новинки] Слухи:В середине апреля будет представлен Vivo Y5 с АКБ 5000 мАч и тройной камерой / MForum.ru
09.04. [Новинки] Анонсы: Honor 8A Pro появится в России за 13 990 рублей / MForum.ru
08.04. [Новинки] Слухи: ASUS выпустит смартфон-слайдер с поддержкой 5G / MForum.ru
08.04. [Новинки] Анонсы: Снижены российские цены на ряд моделей Vivo / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Mi 9 и Redmi 7 / MForum.ru