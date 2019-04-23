Это интересно: Релиз Samsung Galaxy Fold отложен

23.04.2019, MForum.ru

Некоторое время назад компания Samsung выпустила пробную партию Galaxy Fold, раздав их 300 тестерам. В итоге буквально за первый день 4 смартфона были выведены из строя — инновационный складной экран оказался не столь надежен.

По итогам тестирования в Samsung приняли решение отложить релиз Galaxy Fold на неопределенный срок. Ожидается, что доработки получит как сам экран, так и механизм складывания. Кроме того, в Samsung планируют расширить перечень условий правильной эксплуатации аппарата, которые производитель назвал «рекомендациями по уходу». Новую дату релиза обещали озвучить в ближайшие недели.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации bbc.com

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