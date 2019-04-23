Анонсы: Realme C2 с емким АКБ оценен в $85

MForum.ru
23.04.2019,
Компания Oppo продолжает развивать принадлежащий ей суббренд Realme, призванный составить конкуренцию Redmi и Honor. Смартфон под названием Realme C2 нацелен в начальный ценовой сегмент. Младшую версию модели можно купить всего за $85.
Realme C2 порадует экраном актуального дизайна с каплевидным вырезом и аккумулятором емкостью 4000 мАч. Спецификации Realme C2 включают в себя 6,1-дюймовый дисплей разрешением 1520х720 точек, чипсет MediaTek Helio P22, 2/3 Гб ОЗУ, 16/32 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую (13+2 Мп) и 5 Мп фронтальную камеры. ОС — Android 9.0 с фирменной оболочкой ColorOS. За упомянутые выше $85 можно приобрести Realme C2 с 2 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти, за версия 3+32 Гб обойдется уже в $115.
© Антон Печеровый,
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