Анонсы: Lenovo Z6 Pro с 4 камерами представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Lenovo Z6 Pro с 4 камерами представлен официально

24.04.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания Lenovo официально представила смартфон Lenovo Z6 Pro. Ключевая «фишка» новинки тыловая камера, в состав которой входит 4 сенсора. Разрешение основного сенсора составляет 48 Мп, а апертура его объектива — f/1.6.

Анонсы: Lenovo Z6 Pro с 4 камерами представлен официально

Второй сенсор камеры Lenovo Z6 Pro имеет разрешение 16 Мп с широкоугольным объективом (угол обзора до 125 градусов). Этот же сенсор используется для макросъемки — его минимальное фокусное расстояние составляет 2,39 см. Для организации гибрдного зума 4х предназначен 8 Мп сенсор с теле-фото объективом.

Анонсы: Lenovo Z6 Pro с 4 камерами представлен официально

Разрешение последнего сенсора составляет лишь 2 Мп, однако считать его номинальным не стоит. Этот сенсор используется при съемке видео в разрешении FullHD. Размер его пикселя составляет 2,9 мкм, что ставит рекорд среди смартфонов. Апертура объектива — f/1.8. Конечно, о качестве съемки можно будет говорить после появления реальных тестовых фото, но такая конфигурация выглядит весьма интересно. Разрешение фронтальной камеры Lenovo Z6 Pro — 32 Мп.

Анонсы: Lenovo Z6 Pro с 4 камерами представлен официально

В части остальных характеристик Lenovo Z6 Pro порадует 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FullHD+ со встроенным дактилоскопическим сенсором, чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, 6/8/12 Гб ОЗУ, 128/256/512 Гб встроенной памяти (+карта micrSD вместо второй SIM), а также аккумулятором емкостью 4000 мАч. Выпускаться Lenovo Z6 Pro будет в черно-красном и зеленом вариантах. Цены новинки начинаются от отметки 2899 юаней за модель с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Версии с 8 Гб ОЗУ обойдутся в 2999 / 3799 юаней (128/256 Гб встроенной памяти), а топовый вариант 12+512 оценен в 4999 юаней.

Анонсы: Lenovo Z6 Pro с 4 камерами представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

05.04. [Новинки] Анонсы: Lenovo K6 Enjoy оснастили MediaTek Helio P22 / MForum.ru

27.02. [Новинки] MWC 2019: Lenovo Tab V7 – недорогой смартфон с большим экраном / MForum.ru

08.02. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Moto G7, G7 Plus, G7 Power и G7 Play / MForum.ru

09.01. [Новинки] CES 2019: Lenovo представила умный будильник с динамиком и Google Assistant / MForum.ru

19.12. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z5 Pro GT — смартфон на Snapdragon 855 c 12 Гб ОЗУ / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

23.04.2019 13:24 Kus821 Тема: Самсунг а8/клавиша громкости
Хелп
22.04.2019 19:17 Shipic Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 40 41 42 43 44)
Здравствуйте! Дайте пожалуйста код разблокировки сети A105 Id:232X-2ABGRU2, imei 860630026126881?
21.04.2019 19:43 michaelkors Тема: Poptel P60 - мощный прочный смартфон с двойной камерой заднего вида
Poptel P60 - законченный защищенный смартфон из-за его продвинутых функций. Он поставляется с технологией AI, процессором Helio p23 6 гб озу, 128 гб пзу, ip68, mil-spec 810g standard, Face ID, NFC, ...
21.04.2019 12:22 filre Тема: Poptel V9: видео-телефон с Android и 8-дюймовым сенсорным дисплеем
И вот те на - стационарный телефон на андроиде. Несколько лет назад и представить не мог, что стационарный телефон будет управлять домашним хозяйством.
19.04.2019 17:38 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
В Хабаровске уже есть одна пробная БС Tele2 ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

24.04. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z6 Pro с 4 камерами представлен официально / MForum.ru

23.04. [Обзоры] Быстрый долгожитель: Обзор смартфона Turbo X Dream 4G / MForum.ru

23.04. [Новинки] Анонсы: Realme 3 Pro со Snapdragon 710 представлен официально / MForum.ru

23.04. [Новинки] Анонсы: Realme C2 с емким АКБ оценен в $85 / MForum.ru

23.04. [Новинки] Анонсы: LG X4 (2019) представлен официально / MForum.ru

23.04. [Новинки] Это интересно: Релиз Samsung Galaxy Fold отложен / MForum.ru

22.04. [Новинки] Слухи: Российская цена Meizu 16s может составить 33 990 рублей / MForum.ru

22.04. [Новинки] Слухи: Смартфоны OnePlus 7 представят 14 мая / MForum.ru

19.04. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone Live (L2) представлен официально / MForum.ru

18.04. [Новинки] Анонсы: Honor 20i представлен в Китае / MForum.ru

17.04. [Новинки] Слухи: Vivo Y17 получит 20 Мп сэлфи-камеру и аккумулятор 5000 мАч / MForum.ru

17.04. [Новинки] Это интересно: Смартфонов Meitu больше не будет / MForum.ru

16.04. [Новинки] Слухи: Redmi Y3 c 32 Мп сэлфи-камерой представят 24 апреля / MForum.ru

16.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S5e появился в России / MForum.ru

15.04. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy A10 / MForum.ru

15.04. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Honor 8S / MForum.ru

12.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y93i Lite появился на российском рынке / MForum.ru

11.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A80 – экран без выреза и повортно-выдвижная камера / MForum.ru

11.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A20e — более компактная версия Galaxy A20 / MForum.ru

11.04. [Новинки] Анонсы: Смартфоны OPPO Reno и Reno 10x Zoom Edition представлены официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: