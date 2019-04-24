Анонсы: Lenovo Z6 Pro с 4 камерами представлен официально

24.04.2019, MForum.ru

Компания Lenovo официально представила смартфон Lenovo Z6 Pro. Ключевая «фишка» новинки тыловая камера, в состав которой входит 4 сенсора. Разрешение основного сенсора составляет 48 Мп, а апертура его объектива — f/1.6.

Второй сенсор камеры Lenovo Z6 Pro имеет разрешение 16 Мп с широкоугольным объективом (угол обзора до 125 градусов). Этот же сенсор используется для макросъемки — его минимальное фокусное расстояние составляет 2,39 см. Для организации гибрдного зума 4х предназначен 8 Мп сенсор с теле-фото объективом.

Разрешение последнего сенсора составляет лишь 2 Мп, однако считать его номинальным не стоит. Этот сенсор используется при съемке видео в разрешении FullHD. Размер его пикселя составляет 2,9 мкм, что ставит рекорд среди смартфонов. Апертура объектива — f/1.8. Конечно, о качестве съемки можно будет говорить после появления реальных тестовых фото, но такая конфигурация выглядит весьма интересно. Разрешение фронтальной камеры Lenovo Z6 Pro — 32 Мп.

В части остальных характеристик Lenovo Z6 Pro порадует 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FullHD+ со встроенным дактилоскопическим сенсором, чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, 6/8/12 Гб ОЗУ, 128/256/512 Гб встроенной памяти (+карта micrSD вместо второй SIM), а также аккумулятором емкостью 4000 мАч. Выпускаться Lenovo Z6 Pro будет в черно-красном и зеленом вариантах. Цены новинки начинаются от отметки 2899 юаней за модель с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Версии с 8 Гб ОЗУ обойдутся в 2999 / 3799 юаней (128/256 Гб встроенной памяти), а топовый вариант 12+512 оценен в 4999 юаней.