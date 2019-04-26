Слухи: Раскрыты спецификации смартфона Redmi на Snapdragon 855

MForum.ru
26.04.2019,
Если верить слухам, бренд Redmi активно работает над смартфоном с выдвижной камерой. Ожидается, что этот аппарат выйдет в двух версиях, отличающих аппаратной платформой. Причем «сердцем» одной из них станет Snapdragon 855.
По слухам флагманский Redmi будет оснащен 6,39-дюймовым дисплеем разрешением 2340х1080 точек, 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Тыловая камера будет строенная — 48 + 13 + 8 Мп, а разрешение фронтальной составит 32 Мп. Также источники утверждают о встроенном в OLED-экран дактилоскопическом сенсоре, NFC и беспроводной зарядке.
© Антон Печеровый,
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