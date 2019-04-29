Телеком: Tele2 против ФСБ или как запустить в России eSIM курильщика

29.04.2019, MForum.ru

Только-только мы обсудили слухи, что против развития технологии eSIM в России выступает могущественная ФСБ, как выяснилось, что на Tele2 такие ограничения не действуют. Поверить в очередные тайные запреты в стране, где мессенджер Telegram объявлен чуть ли не прибежищем террористов и с ним борется эта спецслужба, где годами тянулся запуск VoLTE при готовности операторов массово внедрить эту технологию, где действуют поправки Яровой-Озерова, а интернет пытаются превратить в "чебурнет", было не сложно. Сложнее понять, как получилось так, что один из операторов вдруг решается на запуск, тогда как остальные намекают, что им пока не удалось получить "добро" на запуск технологии.

Механика взаимодействия операторов с silovikami весьма разнообразна - от звонков из конторы до "писем счастья", которые даже и не имея законной силы, зачастую эффективно действуют в качестве "тормозов" по части тех или иных решений, принимаемых операторами.

Можно предположить только, что с момента, когда Tele2 начал превращаться в РосTele2ком, оператор стал более равным, нежели остальные в Б4. И теперь реализует это повышенное равенство вот такими смелыми шагами.

Вдвойне интересна реакция остальных участников рынка - смогут ли и они запустить эту технологию, или этот "эксклюзивчик" будет лишь одной из привилегий Tele2?

Теперь о сути нововведения. Начиная с сегодняшнего дня в одном из 5 московских салонов Tele2 можно будет перейти с обычной SIM-карты на встроенную в абонентский терминал (iPhone, например, или часы Samsung Galaxy Watch, Google Pixal 2 XL, Pixel 3 и т.п.) eSIM. Об этом сообщают Ведомости. Но уже с 5 мая число салонов, где это можно делать в Москве и МО вырастет до 83 салонов.

Забавно, что основная "фишка" eSIM - возможность подключения к оператору без необходимости посещать салон, не будет реализована в России в сети Tele2 в угоду не успевающему за технологиями российскому регулированию. Каждый, кто хочет пользоваться eSIM, должен иметь и традиционную SIM-карту (теоретически ее можно выбросить при получении, работать она все равно не будет, но лучше этого не делать), то есть операторы пока не смогут сэкономить, не покупая симки (помним, что за любые затраты оператора платят в конечном итоге абоненты). Не реализована и другая важная особенность eSIM - отсутствие необходимости посещения салона оператора. Всякий, кто хочет активировать eSIM в своем устройстве, должен посетить салон с паспортом. Российским чиновникам не жалко времени граждан, пусть прогуляются до салона, зажав в руке бумажный паспорт. А может и в очереди постояв - как это мило, как архаично. Одной рукой делать "электронной правительство" и МФЦ, другой - отправлять людей заполнять очередные бумажки.

Переход доступен, как новым, так и существующим абонентам Tele2 - с сохранением номера. Абонентов других компаний в Tele2 тоже ждут с их eSIM-устройствами. Но вместо процедуры мгновенной активации, пусть и в салоне, таким людям придется пройти мытарства в виде подачи заявления на MNP, и только во второй заход в салон им придется писать заявление на активацию eSIM.

В общем, это не eSIM здорового оператора, а eSIM оператора-курильщика. Вины оператора в этом нет, все претензии следует предъявлять к бессильному регулятору в лице Минцифраза и всесильным по закону silovikam.

Вот только возникает вопрос, зачем ТАК внедрять eSIM, если при существующем российском "регулировании" уничтожены основные преимущества этой технологии? Впрочем, нашим людям не привыкать к мытарствам. Для операторов, которые рассчитывают на подключение к их сетям миллионов устройств IoT, возможность подключения устройств eSIM-only является принципиальной. Пусть даже вот в таком, "через жопу", варианте.

Самый, наверное, популярный чип eSIM, это ST33 (ST33G1M2 компании STmicroelectronic).

В мире реализовано уже более 1 млрд чипов семейства ST33. Впрочем, многие их них стоят в традиционных SIM-картах.

Конкуренты, по данным Ведомостей, относятся к eSIM по-разному. В МТС уже тестируют технологию, в ВымпелКом - собираются, а в МегаФоне из которого абоненты в последнее время утекают, пока что считают внедрение технологии преждевременным (очередная ошибка!). Впрочем, пока что цена вопроса не столь велика, по оценкам Tele2 в России число устройств с eSIM лишь к концу 2019 года приблизится к миллиону. Другое дело, что нет ничего столь разочаровывающего, чем когда твой привычный оператор не готов предоставить необходимую тебе услугу тогда, когда ее уже предоставляют другие.

В пресс-релизе компании не было списка салонов, где с завтрашнего дня компания обещает вести подключения eSIM. Исправляем этот недочет, данные оператора:

1. Москва, ст. м. «Пушкинская», ул. Тверская д. 25/9

2. Москва, ул. Тверская, д. 17

3. Москва, ст. м. «Чистые Пруды», ул. Мясницкая, 30/1/2с2

4. Москва, 24-й км МКАД, ТЦ «Вегас»

5. Москва, ст. м. «Румянцево», БЦ «Комсити» (Еще коды есть в «Европейском», Комсити не в счет, так как это шоу-ром Tele2)

Процедура подключения eSIM:

1. Приходим в салон из списка.

2. Подключаемся к оператору с идентификацией личности (паспорт).

3. Получаем обычную SIM.

4. Просим заменить SIM на eSIM.

5. eSIM выдают в виде QR-кода.

6. Сканируем QR-код, eSIM вашего устройства подключилась в сеть, а только что выданная SIM (или та, которой вы до сих пор пользовались), превращается в тыкву.

Никакого выигрыша в удобстве или времени подключения, чем при обычном новом подключении на SIM разумеется нет. Слава регуляторам РФ и нашим замечательным законам!

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теги: телеком eSIM Tele2