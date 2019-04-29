Анонсы: Samsung Galaxy View 2 – планшет с 17,3-дюймовым дисплеем

MForum.ru
29.04.2019,
Компания Samsung официально представила планшетный компьютер Galaxy View 2. Главная «фишка» новинки — 17,3-дюймовый дисплей разрешением1920х1080 точек. Новинка позиционируется как домашнее мультимедийное устройство, что нашло отражение в спецификациях.
Производитель отказался от тыловой камеры и оснастил Samsung Galaxy View 2 четырьмя стереодинамиками с поддержкой звука Dolby Atmos. В целом спецификации достаточно скромные — чипсет Exynos 7884, 3 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 5 Мп фронтальная камера и аккумулятор емкостью 12000 мАч. Впрочем, для столь большого дисплея это немного, чего нельзя сказать о цене. В США купить Samsung Galaxy View 2 можно за $739,99 в рознице мобильного оператора AT&T.
© Антон Печеровый,
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