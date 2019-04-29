Анонсы: Samsung Galaxy View 2 – планшет с 17,3-дюймовым дисплеем

MForum.ru

Анонсы: Samsung Galaxy View 2 – планшет с 17,3-дюймовым дисплеем

29.04.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания Samsung официально представила планшетный компьютер Galaxy View 2. Главная «фишка» новинки — 17,3-дюймовый дисплей разрешением1920х1080 точек. Новинка позиционируется как домашнее мультимедийное устройство, что нашло отражение в спецификациях.

Анонсы: Samsung Galaxy View 2 – планшет с 17,3-дюймовым дисплеем

Производитель отказался от тыловой камеры и оснастил Samsung Galaxy View 2 четырьмя стереодинамиками с поддержкой звука Dolby Atmos. В целом спецификации достаточно скромные — чипсет Exynos 7884, 3 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 5 Мп фронтальная камера и аккумулятор емкостью 12000 мАч. Впрочем, для столь большого дисплея это немного, чего нельзя сказать о цене. В США купить Samsung Galaxy View 2 можно за $739,99 в рознице мобильного оператора AT&T.

Анонсы: Samsung Galaxy View 2 – планшет с 17,3-дюймовым дисплеем

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru

29.04. [Новости компаний]  Телеком: Tele2 против ФСБ или как запустить в России eSIM курильщика / MForum.ru

23.04. [Новинки] Это интересно: Релиз Samsung Galaxy Fold отложен / MForum.ru

16.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S5e появился в России / MForum.ru

15.04. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy A10 / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 12:46 Телфин Тема: Интеллектуальные сервисы: Автосекретарь из "облака" обслужит маршрутизацию вызовов (24.10.2012)
В настоящее время доступно более 100 бизнес-функций Виртуальной АТС Телфин Офис.
Вчера 16:06 Av83 Тема: Нужен новый бюджетный телефон, может Vertex?
Как-то не вызывают доверия подобные модели... Я бы посоветовал ZTE Blade V9 Vita, если вам не очень дорогая модель нужна. На нем и поговорить, и поиграть, и кино посмотреть можно
Вчера 15:54 Av83 Тема: Оптимальный самсунг за 30 тыс. руб.
За 30тр ты возьмешь либо средненький самсунг, либо отличный и произвдительный ZTE Axon 9Pro с предпоследним процессором, шикарным экраном и огромной батареей
Вчера 15:53 Av83 Тема: Выбираю смартфон до 7000-8000
Смартфон ZTE Blade V9 Vita 2/16GB вам бы идеально подошел. у него камера двойная с автофокусом. Заряд держит весь день уверенно
Вчера 15:50 Av83 Тема: посоветуйте смартфон за 15000 рублей
ZTE Blade V9 - хорошая двойная камера, звук тоже отличный, стекляный корпус

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

30.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Z3x представлен официально / MForum.ru

29.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy View 2 – планшет с 17,3-дюймовым дисплеем / MForum.ru

29.04. [Новинки] Анонсы: Nubia Red Magic 3 — игровой смартфон со Qualcomm Snapdragon 855 / MForum.ru

29.04. [Новинки] Анонсы: Nubia mini 5G — компактный 5G-смарртфон / MForum.ru

26.04. [Новинки] Анонсы: В России начат прием предзаказов на Oppo Reno / MForum.ru

26.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации смартфона Redmi на Snapdragon 855 / MForum.ru

24.04. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z6 Pro с 4 камерами представлен официально / MForum.ru

23.04. [Обзоры] Быстрый долгожитель: Обзор смартфона Turbo X Dream 4G / MForum.ru

23.04. [Новинки] Анонсы: Realme 3 Pro со Snapdragon 710 представлен официально / MForum.ru

23.04. [Новинки] Анонсы: Realme C2 с емким АКБ оценен в $85 / MForum.ru

23.04. [Новинки] Анонсы: LG X4 (2019) представлен официально / MForum.ru

23.04. [Новинки] Это интересно: Релиз Samsung Galaxy Fold отложен / MForum.ru

22.04. [Новинки] Слухи: Российская цена Meizu 16s может составить 33 990 рублей / MForum.ru

22.04. [Новинки] Слухи: Смартфоны OnePlus 7 представят 14 мая / MForum.ru

19.04. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone Live (L2) представлен официально / MForum.ru

18.04. [Новинки] Анонсы: Honor 20i представлен в Китае / MForum.ru

17.04. [Новинки] Слухи: Vivo Y17 получит 20 Мп сэлфи-камеру и аккумулятор 5000 мАч / MForum.ru

17.04. [Новинки] Это интересно: Смартфонов Meitu больше не будет / MForum.ru

16.04. [Новинки] Слухи: Redmi Y3 c 32 Мп сэлфи-камерой представят 24 апреля / MForum.ru

16.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S5e появился в России / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: