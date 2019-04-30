MForum.ru
30.04.2019,
Состоялся официальный анонс смартфона Vivo Z3x, нацеленного в средний сегмент. Технически и внешне новинка имеет некоторое сходство с Vivo V9 и Vivo Z1, но представляет собой независимую модель.
В активе Vivo Z3x присутствуют 6,26-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, чипсет Snapdragon 660, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп. Тыловой модуль сдвоенный, 13+2 Мп. Традиционно для улучшения качества снимков используются алгоритмы на базе искусственного интеллекта. В программной части речь идет об ОС Android 9 с фирменной оболочкой и игровыми функциями Game Turbo и System Turbo, служащими для оптимизации распределения ресурсов. Цена Vivo Z3x в Китае составит 1198 юаней. Начало продаж – 8 мая, прием предварительных заказов начнется 5 мая.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
17.04. [Новинки] Слухи: Vivo Y17 получит 20 Мп сэлфи-камеру и аккумулятор 5000 мАч / MForum.ru
12.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y93i Lite появился на российском рынке / MForum.ru
09.04. [Новинки] Слухи:В середине апреля будет представлен Vivo Y5 с АКБ 5000 мАч и тройной камерой / MForum.ru
08.04. [Новинки] Анонсы: Снижены российские цены на ряд моделей Vivo / MForum.ru
04.04. [Новинки] Это интересно: Опубликован список самых производительных смартфонов / MForum.ru
30.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Z3x представлен официально / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy View 2 – планшет с 17,3-дюймовым дисплеем / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Nubia Red Magic 3 — игровой смартфон со Qualcomm Snapdragon 855 / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Nubia mini 5G — компактный 5G-смарртфон / MForum.ru
26.04. [Новинки] Анонсы: В России начат прием предзаказов на Oppo Reno / MForum.ru
26.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации смартфона Redmi на Snapdragon 855 / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z6 Pro с 4 камерами представлен официально / MForum.ru
23.04. [Обзоры] Быстрый долгожитель: Обзор смартфона Turbo X Dream 4G / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Realme 3 Pro со Snapdragon 710 представлен официально / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Realme C2 с емким АКБ оценен в $85 / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: LG X4 (2019) представлен официально / MForum.ru
23.04. [Новинки] Это интересно: Релиз Samsung Galaxy Fold отложен / MForum.ru
22.04. [Новинки] Слухи: Российская цена Meizu 16s может составить 33 990 рублей / MForum.ru
22.04. [Новинки] Слухи: Смартфоны OnePlus 7 представят 14 мая / MForum.ru
19.04. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone Live (L2) представлен официально / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Honor 20i представлен в Китае / MForum.ru
17.04. [Новинки] Слухи: Vivo Y17 получит 20 Мп сэлфи-камеру и аккумулятор 5000 мАч / MForum.ru
17.04. [Новинки] Это интересно: Смартфонов Meitu больше не будет / MForum.ru
16.04. [Новинки] Слухи: Redmi Y3 c 32 Мп сэлфи-камерой представят 24 апреля / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S5e появился в России / MForum.ru