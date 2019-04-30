Анонсы: Vivo Z3x представлен официально

30.04.2019, MForum.ru

Состоялся официальный анонс смартфона Vivo Z3x, нацеленного в средний сегмент. Технически и внешне новинка имеет некоторое сходство с Vivo V9 и Vivo Z1, но представляет собой независимую модель.

В активе Vivo Z3x присутствуют 6,26-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, чипсет Snapdragon 660, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп. Тыловой модуль сдвоенный, 13+2 Мп. Традиционно для улучшения качества снимков используются алгоритмы на базе искусственного интеллекта. В программной части речь идет об ОС Android 9 с фирменной оболочкой и игровыми функциями Game Turbo и System Turbo, служащими для оптимизации распределения ресурсов. Цена Vivo Z3x в Китае составит 1198 юаней. Начало продаж – 8 мая, прием предварительных заказов начнется 5 мая.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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