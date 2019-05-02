Телеком: Qualcomm рассказал о своей победе в рамках оглашения результатов 1q2019

02.05.2019, MForum.ru

Интересующихся деталями отсылаю к конференц-коллу по итогам 1q2019, текст которого представлен здесь. А я сформулировал для вас ключевые тезисы.

-- Заключено 6-летнее лицензионное соглашение с Apple на 6 лет, с правом для Apple продлить его еще на 2 года.

-- Завершение споров с Apple, как ожидают в Qualcomm, также поможет разрешить аналогичные споры с Huawei.

-- Qualcomm будет поставлять чипы модемов (включая модем 5G) для будущих устройств Apple - заключено соответствующее многолетнее соглашение.

[Прим. Алексея Бойко: Samsung также будет поставлять Apple чипы модемов, включая модемы 5G. Модемы 5G Qualcomm будут стоять в iPhone, предназначенных для рынка США].

-- Qualcomm также получил возможность поставлять Apple другие технологии и продукты, что позволит Qualcomm нарастить свою долю в цене продуктов Apple.

[Прим. Алексея Бойко: Компания не сообщает, какие другие чипы и технологии появятся в продуктах Apple, но можно предположить, что прежде всего, речь идет о решении радио фронт-энда, благо Qualcomm предлагает комплексное решение от модема и до антенны].

-- 5G это существенная возможность для Qualcomm, это ключевой энейблер для будущего интернета.

-- Состоявшийся на днях запуск 5G в Китае особенно важен, поскольку доступ к технологии появился на рынке с крупнейшей в мире абонентской базе мобильной связи. На сегодня абсолютное большинство анонсированных пользовательских терминалов 5G для Китая основаны на платформе Snapdragon. Поскольку запуски 5G в Китае ожидались в сентябре 2019 года, а состоялись в апреле 2019 года, можно ожидать дальнейшего ускорения развития рынка 5G.

-- Доходы от Apple - существенная часть бизнеса Qualcomm, но если посмотреть на доходы от продуктов, не связанных с Apple, то они за два последних года удвоились, это опять же связано с сильной позицией компании в области 5G.

-- На сегодня выиграно 75 дизайнов Android, где будут стоять 5G модемы первого (Qualcomm X50) или второго (Qualcomm X55) поколений. В абсолютном большинстве из этих устройств будет стоять также и RF-фронт энд компании Qualcomm, модули усилителей мощности, переключатели и тюнеры антенн. В основном это флагманы разных брендов.

-- Компания понизила свои прогнозы отгрузок смартфонов в 2019 году до 1.85 млрд штук. Виноват слабый рынок Китая, увеличение цикла использования смартфонов и задержки с запусками 5G рядом операторов.

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теги: телеком пятое поколение 5G