Слухи: Раскрыты все подробности о Moto Z4 и Moto Z4 Force

MForum.ru
06.05.2019,
В сети появилась подробная информация о смартфонах Moto Z4 и Moto Z4 Force, включая качественные изображения. Moto Z4 получила характерный дизайн задней панели (с довольно сильно выступающим модулем камеры) и типичный для современных смартфонов вырез под фронтальную камеру.
В части «железа» Moto Z4 речь идет об AMOLED-экране разрешением FullHD+, чипсете Snapdragon 675, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3630 мАч. Основная камера новинки будет одинарная, но ее базой станет сенсор разрешением 48 Мп. Разрешение фронтальной камеры Moto Z4 составит 24,8 Мп при светосиле объектива f/1,9. Также отметим защиту от влаги по классу IP67 и поддержку Moto Mods. Цена Moto Z4 составит $400.
Более мощная версия Moto Z4 Force получит чипсет Snapdragon 855, 8 Гб ОЗУ, аккумулятор 3230 мАч. Тыловая камера этого смартфона будет строенной – в дополнении к 48 Мп сенсору устройство получит 13 Мп сенсор с широкоугольной оптикой (f/1,8) и 8 Мп сенсор теле- фото объективом. Цена составит $650.
© Антон Печеровый,
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