Телеком: В Шеньчжене до конца 2019 года развернут около 7 тысяч базовых станций 5G

06.05.2019, MForum.ru

В "кузнице технологий", какой является город Шеньчжень на юге Китая, ожидают появления около 7 тысяч базовых станций 5G до конца 2019 года, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти региона.

Запуск сетей 5G в коммерческую эксплуатацию в Шеньчжене запланирован на 2020 год. В Шеньчжене будут производить чипы для терминалов 5G, начиная с первой половины 2019 года. С середины 2019 года ожидается выход на рынок Китая доступных для покупки на открытом рынке смартфонов и планшетов с поддержкой 5G.

В различных исследовательских лабораториях города готовятся к глубокой интеграции 5G с другими технологиями и продуктами с тем, чтобы построить значимый и конкурентный кластер 5G-индустрии. Источник: china.org.cn.

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