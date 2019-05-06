Телеком: В Шеньчжене до конца 2019 года развернут около 7 тысяч базовых станций 5G

MForum.ru
06.05.2019,
В "кузнице технологий", какой является город Шеньчжень на юге Китая, ожидают появления около 7 тысяч базовых станций 5G до конца 2019 года, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти региона.
Запуск сетей 5G в коммерческую эксплуатацию в Шеньчжене запланирован на 2020 год. В Шеньчжене будут производить чипы для терминалов 5G, начиная с первой половины 2019 года. С середины 2019 года ожидается выход на рынок Китая доступных для покупки на открытом рынке смартфонов и планшетов с поддержкой 5G.
В различных исследовательских лабораториях города готовятся к глубокой интеграции 5G с другими технологиями и продуктами с тем, чтобы построить значимый и конкурентный кластер 5G-индустрии. Источник: china.org.cn.
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теги: телеком 5G пятое поколение
© Алексей Бойко,
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