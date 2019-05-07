Слухи: Качественные рендеры OnePlus 7 Pro попали в сеть

MForum.ru

Слухи: Качественные рендеры OnePlus 7 Pro попали в сеть

07.05.2019, MForum.ru

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В сети появились качественные изображения смартфона OnePlus 7 Pro, раскрывающие все подробности о внешности новинки. Судя по рендерам, она будет на OnePlus 6T, хотя и получит ряд отличий, включая оформление модуля камеры.

Слухи: Качественные рендеры OnePlus 7 Pro попали в сеть

Слухи: Качественные рендеры OnePlus 7 Pro попали в сеть

В части спецификаций в активе OnePlus 7 Pro ожидаются 6,41-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2340х1080 точек, чипсет Snapdragon 855, 48 Мп тыловая камера с 5 Мп вспомогательным сенсором и аккумулятор емкостью 3700 мАч. Выпускаться OnePlus 7 Pro будет в в версиях со 128 и 256 Гб встроенной памяти. Ожидаемая дата анонса – 14 мая.

Слухи: Качественные рендеры OnePlus 7 Pro попали в сеть

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации winfuture.de

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