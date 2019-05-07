Телеком: В Китае собираются запустить смарт-магистраль 5G

07.05.2019, MForum.ru

Среди множества "профессий 5G" есть идея использования этой перспективной технологии для централизованного телеуправления транспортными потоками. В Китае планируют испытать технологию 5G применительно к этой теме. Тесты намечено провести в провинции Hubei, где еще в 2018 году развернуто несколько десятков базовых станций 5G.

В рамках проекта "смарт-магистраль 5G" планируется интегрировать сразу несколько современных технологий - облачные вычисления, big data, IoT и AI. Все это, как ожидается, обеспечит возможность всеобъемлющего сбора в реальном времени информации и точную интерпретацию собираемых данных с целью получения точной картины происходящего на магистрали, мониторинга каждой дороги, каждого транспортного средства на ней.

Проект реализуют Hubei 5G Smart Transportation Joint Innovation Lab совместно с местным филиалом крупнейшего в мире оператора China Mobile и еще две компании. На конец 2018 года в городе Wuhan, этом областном центре провинции Hubei были развернуты 144 базовые станции 5G. До конца года оператор нарастит их количество еще на 2000 (инвестиции составят $149 млн). Источник: asiatimes.com

Можно отметить, что в Китае идет отработка самых разных сценариев вертикальной интеграции 5G в экономику страны. Мы уже слышали о "смарт-порте", где 5G служит, в том числе, каналом для удаленного управления портовым краном, о построенной в Wuhan смарт-линии, роботы на которой подключены по 5G. Прошли первые хирургические операции, проведенные удаленными хирургами, которые управляли роботизированным оборудованием с огромного расстояния - также по сети 5G. Копилка 5G-кейсов непрерывно пополняется - тянуть с активным использованием ключевой технологией двадцатых годов в Китае явно не собираются, несмотря на обычную неторопливость при внедрении новых технологий.

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теги: телеком 5G пятое поколение