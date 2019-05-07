Слухи: Все детали о Google Pixel 3a стали известны до анонса

07.05.2019, MForum.ru

http://www.mforum.ru/cmsbin/2019/19/115_full600x600_thumb100x100.png

Буквально за несколько часов до анонса стали известны все подробности о Google Pixel 3a. Ожидается, что эта новинка получит корпус из поликарбоната и OLED-экран диагональю 5,6 дюйма и разрешением FullHD+ с функций always-on. Аппаратная платформа новинки включает в себя чипсет Snapdragon 670, 4 Гб ОЗУ и аккумулятор емкостью 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Тыловая камера одиночная, построенная на базе 12,2 Мп сенсором с размером пикселя 1,4 мкм, апертурой объектива f/1,8 и записью 4К-видео с частотой 30 fps. Фронтальная камера – 8 Мп с апертурой объектива f/2.0.Возможная цена Google Pixel 3a - $399.