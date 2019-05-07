Микроэлектроника: Тренды. Цены на NAND память продолжают снижаться.

MForum.ru

Микроэлектроника: Тренды. Цены на NAND память продолжают снижаться.

07.05.2019, MForum.ru

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Цены на микросхемы флеш-памяти, выполненные по технологии NAND, не показывают признаков смены вектора с сокращения на рост, несмотря на царящий на рынке оптимизм, основанный на том, что во второй половине 2019 года многие ожидают восстановление спроса.

Микроэлектроника. Полупроводники.

В отраслевых источниках, в частности, высказываются о том, что можно ожидать существенного роста спроса на память для смартфонов, а также говорят о возможном восстановлении спроса на рынке чипов для серверов и рынка оборудования ЦОД во второй половине года, что может послужить дополнительным катализатором для роста рынка чипов памяти.

Но пока что наблюдается обратная картина. Расценки на память NAND не растут, напротив, наблюдается тренд на продолжение их сокращения. И это при том, что для ряда производителей цены на эти чипы уже достигли себестоимости!

Ситуация на международном рынке все еще не слишком позитивна для стимулирования спроса на конечные изделия. Это в полной мере касается и рынка оборудования для ЦОД. По крайней мере в части краткосрочных событий.

И все же цены на NAND память могут перестать снижаться уже во второй половине 2019 года, если начнут расти заказы от поставщиков решений для американских ЦОД во второй половине июня и в июле.

Цены на NAND флэш-память продолжат падение, хотя и более низкими темпами, и во второй половине 2019 года, - делится своим мнением Wallace Kou, президент и гендиректор компании Silicon Motion Technology. По крайней мере, падение цен снизится до значений, измеряемых одной цифрой.

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теги: микроэлектроника полупроводники цены память NAND  

© Алексей Бойко, MForum.ru

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