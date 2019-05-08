Телеком: В Корее к сетям 5G подключили 260 тысяч абонентов за первый месяц

08.05.2019, MForum.ru

KT подключила 100 тысяч абонентов к сети 5G, еще 160 тысяч разделили между собой SK Telecom и LG Uplus.

О подключении 260 тысяч абонентов к 5G за первый месяц с момента широкомасштабного запуска сетей 5G в Южной Корее, сообщило правительство страны.

По данным Министерства науки и ИКТ столько абонентов 5G насчитывалось в стране на 30 апреля 2019 года. Сети 5G были запущены в Южной Корее 3 апреля 2019 года, что обеспечило этой стране статус первой в мире, запустившей сети 5G.

Кроме того, можно примерно оценить объем продаж аппаратов Samsung Galaxy S10 5G за этот месяц в четверть миллиона, поскольку никаких других смартфонов абонентам этих трех компаний не предлагалось.

KT, второй по размеру абонентской базы оператор мобильной связи в стране объявил, что подключил 100 тысяч абонентов, что обеспечило ему позицию лидера в 5G на текущий момент. SK Telecom, крупнейший оператор мобильной связи в Корее, а также LG Uplus - третий по величине оператор страны, разделили между собой еще 160 тысяч абонентов.

KT добился рекордных результатов за счет агрессивного предложения абонентам тарифа с неограниченным трафиком передачи данных без ограничений скорости. Кроме того, абонентам предоставляется трафик передачи данных в роуминге в 185 странах (на скорости 100 кбит/c).

Базовый тарифный план The Super Plan Basic стоит 80 тыс.вон ($70) в месяц и это дешевле, чем подписка на 4G LTE, которая обходится в 89 тыс.вон. Это стимулировало массовые переходы на 5G.

Корейские операторы также активно ищут источники монетизации, не связанные с B2C сегментом. В частности, SK Telecom уже объявил о серии сделок, подразумевающих использование сети 5G различными приложениями смарт-города, автономными автомобилями, подключенными больницами. Компания LG Uplus в свою очередь рассказала об успешных испытаниях самоуправляемых автомобилей на дорогах Сеула, которые используют сети 5G.

Операторы быстро справились со скепсисом в отношении качества 5G-подключений, развернув множество базовых станций. По данным Министерства, на конец апреля в Корее было развернуто 50 512 базовых станций 5G, в первую неделю мая их число выросло до 54 202. Большинство базовых станций 5G поставлено компанией Samsung Electronics, которая обошла по этому показателю конкурентов из Nokia, Ericsson и Huawei.

Можно говорить о "двойном лидерстве" Samsung Electronics, которая также доминирует на рынке смартфонов 5G со своим Samsung Galaxy S10 5G. Победа и опыт, полученные на домашнем рынке послужат хорошей платформой для глобальной экспансии этой компании. Samsung Electronics обещает также инвестировать 133 триллиона вон в производство полупроводников в ближайшие 10 лет с тем, чтобы стать мировым лидером в этой области. От победы Samsung отделяет только Intel, которая в последние годы демонстрирует слабость. Источник: zdnet.com.

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