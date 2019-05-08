Слухи: Realme X получит 48 Мп сенсор от Sony

08.05.2019, MFourm.ru

Бренд Realme продолжает подогревать интерес к будущему флагману своей линейки. Не так давно производитель опубликовал тизер, подтверждающий использование AMOLED-экрана занимающего 91,2% площади передней панели. Диагональ – 6,5 дюйма, разрешение – FullHD+.

Также производитель подтвердил использование выдвижной фронтальной камеры, которая в ходе теста успешно отработала 200 000 тысяч циклов. Новый тизер касается основной камеры Realme X. Известно, что она будет сдвоенной. А благодаря свежему тизеру подтверждено использование 48 Мп сенсора Sony IMX586 с апертурой объектива f/1.7. Также известно об аккумулятор емкостью 3680 мАч. Возможная аппаратная платформа – Snapdragon 730, при этом будет поддерживаться быстрая зарядка VOOC 3.0. Анонс Realme X ожидается 15 мая.