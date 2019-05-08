MForum.ru
08.05.2019,
Бренд Realme продолжает подогревать интерес к будущему флагману своей линейки. Не так давно производитель опубликовал тизер, подтверждающий использование AMOLED-экрана занимающего 91,2% площади передней панели. Диагональ – 6,5 дюйма, разрешение – FullHD+.
Также производитель подтвердил использование выдвижной фронтальной камеры, которая в ходе теста успешно отработала 200 000 тысяч циклов. Новый тизер касается основной камеры Realme X. Известно, что она будет сдвоенной. А благодаря свежему тизеру подтверждено использование 48 Мп сенсора Sony IMX586 с апертурой объектива f/1.7. Также известно об аккумулятор емкостью 3680 мАч. Возможная аппаратная платформа – Snapdragon 730, при этом будет поддерживаться быстрая зарядка VOOC 3.0. Анонс Realme X ожидается 15 мая.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
23.04. [Новинки] Анонсы: Realme 3 Pro со Snapdragon 710 представлен официально / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Realme C2 с емким АКБ оценен в $85 / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Realme получил Helio P70 и емкий аккумулятор / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Huawei Y6 Pro 2019 представлен официально / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Realme C1 (2019) оценен в 7499 рупий / MForum.ru
08.05. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos R3 представлен официально / MForum.ru
08.05. [Новинки] Слухи: Пресс-фото Motorola One Vision подтвердили 48 Мп камеру / MForum.ru
08.05. [Новинки] Это интересно: Опубликованы данные о распространении версий ОС Android / MForum.ru
08.05. [Новинки] Слухи: Realme X получит 48 Мп сенсор от Sony / MFourm.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Все детали о Google Pixel 3a стали известны до анонса / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Качественные рендеры OnePlus 7 Pro попали в сеть / MForum.ru
06.05. [Новинки] Слухи: Huawei P Smart Z оснастят выдвижной камерой / MForum.ru
06.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты все подробности о Moto Z4 и Moto Z4 Force / MForum.ru
06.05. [Новинки] Слухи: Asus Zenfone 6 получит выдвижную фронтальную камеру? / MForum.ru
06.05. [Новинки] Анонсы: Двухэкранный Hisense A6 появился в России / MForum.ru
30.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Z3x представлен официально / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy View 2 – планшет с 17,3-дюймовым дисплеем / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Nubia Red Magic 3 — игровой смартфон со Qualcomm Snapdragon 855 / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Nubia mini 5G — компактный 5G-смарртфон / MForum.ru
26.04. [Новинки] Анонсы: В России начат прием предзаказов на Oppo Reno / MForum.ru
26.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации смартфона Redmi на Snapdragon 855 / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z6 Pro с 4 камерами представлен официально / MForum.ru
23.04. [Обзоры] Быстрый долгожитель: Обзор смартфона Turbo X Dream 4G / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Realme 3 Pro со Snapdragon 710 представлен официально / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Realme C2 с емким АКБ оценен в $85 / MForum.ru