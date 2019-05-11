Телеком: Ericsson поможет Siminn запустить сеть 5G в Исландии. И поддержку IoT

MForum.ru
11.05.2019,
Исландский оператор Siminn разворачивает сеть 5G. Поставки оборудования 5G обеспечивает Ericsson. Также Ericsson помогает Siminn внедрять IoT на сети 4G (NB-IoT и Cat-M1).
Кроме поставки Siminn радиоподсистемы Ericsson помогает модернизации базовой сети оператора, включая обновление ядра Ericsson Cloud Core, что поможет переходу с 4G на 5G.
Ericsson обеспечит виртуализацию инфраструктуры на базе blade-серверов, будет обеспечиваться консолидация пользовательских данных Ericsson Fast VoLTE. Источник: ericsson.com
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теги: телеком пятое поколение 5G Исландия
© Алексей Бойко,
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