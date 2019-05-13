Слухи: Имя и дату анонса флагмана Redmi объявят завтра

13.05.2019, MForum.ru

Некоторое время назад глава Redmi, Lu Weibing, отреагировал на множество слухов о будущей новинке этого бренда. В частности он опроверг название Redmi X. По более свежим слухам, смартфон увидит свет как Redmi K20 Pro. Впрочем, официальные данные о названии этой модели и ее дате релиза мы узнаем уже завтра.

Что касается спецификаций будущей новинки, то известно о чипсете Qualcomm Snapdragon 855, Android 9.0 Pie и аккумуляторе емкостью 4000 мАч. Кроме того, возможно появление выдвижной камеры. Впрочем, другие источники говорят о круглом вырезе в экране. Что касается тыловой камеры, то в активе будущего флагмана Redmi ожидается строенный сенсор с 48 Мп основным сенсором и сенсором с широкоугольной оптикой. Также отметим, что официальный тизер бренда намекает на 3,5 мм аудиоразъем, встроенный в дисплей дактилоскопический сенсор и поддержку NFC.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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