Слухи: Имя и дату анонса флагмана Redmi объявят завтра

MForum.ru
13.05.2019,
Некоторое время назад глава Redmi, Lu Weibing, отреагировал на множество слухов о будущей новинке этого бренда. В частности он опроверг название Redmi X. По более свежим слухам, смартфон увидит свет как Redmi K20 Pro. Впрочем, официальные данные о названии этой модели и ее дате релиза мы узнаем уже завтра.
Что касается спецификаций будущей новинки, то известно о чипсете Qualcomm Snapdragon 855, Android 9.0 Pie и аккумуляторе емкостью 4000 мАч. Кроме того, возможно появление выдвижной камеры. Впрочем, другие источники говорят о круглом вырезе в экране. Что касается тыловой камеры, то в активе будущего флагмана Redmi ожидается строенный сенсор с 48 Мп основным сенсором и сенсором с широкоугольной оптикой. Также отметим, что официальный тизер бренда намекает на 3,5 мм аудиоразъем, встроенный в дисплей дактилоскопический сенсор и поддержку NFC.
© Антон Печеровый,
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