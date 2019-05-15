Анонсы: OnePlus 7 представлен официально

15.05.2019, MForum.ru

Как и ожидалось, компания OnePlus обновила свой модельный ряд, добавив в него модели OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. В качестве базы OnePlus 7 можно рассматривать OnePlus 6T, c рядом улучшений.

В частности OnePlus 7 оснащен 48 Мп сенсором от Sony с апертурой объектива f/1.7 и поддержкой оптической стабилизации изображения. В качестве вспомогательного используется 5 Мп сенсор. Появились и стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos. Диагональ AMOLED-экрана OnePlus 7 – 6,41 дюйма при разрешении 2340х1080 точек. Для защиты дисплея используется Gorilla Glass 6. Также отметим встроенный в экран дактилоскопический сенсор.

В части аппаратной платформы речь идет о чипсете Qualcomm Snapdragon 855, 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, 16 Мп фронтальной камере (в каплевидном вырезе) и аккумуляторе емкостью 3700 мАч с поддержкой быстрой зарядки WARP Charge 30W. ОС — Android 9 Pie с оболочкой Oxygen OS. Цены OnePlus 7 составят 559 евро за версию 6/128 Гб и 609 евро за вариант 8/256. На европейский рынок выйдет только серая версия аппарата. В Индии, Китае и ряде других стран купить OnePlus 7 можно будет еще и в красном цвете.