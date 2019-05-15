Анонсы: Станет ли OnePlus 7 Pro «новым ориентиром»?

MForum.ru
15.05.2019,
Анонс смартфона OnePlus 7 Pro прошел под девизом The New Benchmark, что можно перевести как «новый ориентир». Для кого именно этот аппарат станет ориентиром покажет время.
Новинка позиционируется как премиальная, хотя и не немного дороже обычного OnePlus 7 — цена OnePlus 7 Pro в конфигурации 6/128 Гб составляет 709 евро, что 150 евро больше аналогичного OnePlus 7. Главная «фишка» новинки — экран без выреза под фронтальную камеру поддерживающий HDR10+ и частоту обновления 90 Гц. Технически это AMOLED-матрица диагональю 6,67 дюйма при разрешении 3120 х 1440 точек. Еще одна фишка — самый быстрый в мире (по заявлению OnePlus) встроенный в экран дактилоскопический сенсор со временем срабатывания 0,21 с.
Фронтальная камера разрешением 16 Мп, построенная на базе сенсора Sony IMX 471, разместилась в выдвижном блоке. Впрочем, более интересна тыловая камера, где в дополнении к 48 Мп сенсору Sony IMX586 добавлен 16 Мп модуль с широкоугольным объективом и 8 Мп сенсор с телефото объективом. Из прочего отметим 12 Гб ОЗУ в топовой версии OnePlus 7 Pro (также есть варианты с 6 и 8 Гб). Причем в этом варианте для встроенного накопителя используется память типа UFS 3.0. Остальное стандартно для устройств этого класса Qualcomm Snapdragon 855, Bluetooth 5.0 HID, поддержка NFC и аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой WARP Charge 30W. Цены составят $669 (6/128 Гб), $699 (8/256 ГБ) и $749 (12/256 Гб). Продажи OnePlus 7 Pro на ряде рынков начнутся уже 15...18 мая.
© Антон Печеровый,
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