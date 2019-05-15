Телеком: МТС раздает SIM-карты для NB-IoT

MForum.ru
15.05.2019,
До конца 2019 года МТС будет раздавать готовые к пользованию SIM-карты, настроенные на работу в сетях NB-IoT компании. За 1 рубль. Физиков пока что не приглашают, акция касается исключительно юрлиц, желающих заняться тестированием интернета вещей с опорой на NB-IoT. План компании в том, чтобы побыстрее создать экосистему разработчиков приложений, а также пул корпоративных клиентов, которые смогут создавать новые услуги, а также производить оборудование NB-IoT.
Польстившиеся на предложение компании получат годовой пакет трафика, ограниченный 12 МБ. Это немного и подойдет не для каждого приложения, но для датчиков, некоторые из которых срабатывают раз в месяц или реже, должно хватить с избытком. Максимальная скорость передачи в исходящем направлении ограничена на уровне не выше 159 Кбит/c.
SIM-карта обеспечивает также подключение к IoT-платформе МТС, предназначенной для управления устройствами.
Уже давно понятно, что в МТС к NB-IoT относятся серьезно. Компания активно развивала покрытие сети NB-IoT, обеспечив покрытие более, чем в 50 регионах, а теперь перешла к фазе два, а именно к активному привлечению в сеть пользователей.
В МТС темой NB-IoT занимается Сергей Иревли, директор департамента интернета вещей МТС.
Комментарий: Хороший, правильный ход компании. Без активной экосистемы разработчиков и без интересных приложений, значимый спрос на NB-IoT не сформировать. То, что придумали в МТС - шаг в правильном направлении, логичный и вытекающий из предыдущих действий. Кто-то может сказать, что МТС демпингует, но это не так - без таких вот радикальных приложений рынок NB-IoT будет стартовать в России еще очень долго. В МТС явно решили стимулировать этот процесс, и пока что делают все грамотно.
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теги: телеком Билайн B2B
© Алексей Бойко,
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