Слухи: Redmi Note 7S будет представлен 20 мая

MForum.ru
16.05.2019,
Принадлежащий Xiaomi бренд Redmi продолжает активно подогревать интерес к будущим новинкам, включая «убийцу флагманов» K20 Pro. Впрочем, будут и другие смартфоны.
В частности уже 20 мая представят Redmi Note 7S. В отличии от Redmi K20 Pro, об этой новинке почти ничего неизвестно. Судя по тизеру, речь идет об аппарате с 48 Мп камерой. Название позволяет предположить, что Redmi Note 7S станет вариантом Redmi Note 7. Ждем анонса!
© Антон Печеровый,
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