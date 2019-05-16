Слухи: Redmi Note 7S будет представлен 20 мая

16.05.2019, MForum.ru

Принадлежащий Xiaomi бренд Redmi продолжает активно подогревать интерес к будущим новинкам, включая «убийцу флагманов» K20 Pro. Впрочем, будут и другие смартфоны.

В частности уже 20 мая представят Redmi Note 7S. В отличии от Redmi K20 Pro, об этой новинке почти ничего неизвестно. Судя по тизеру, речь идет об аппарате с 48 Мп камерой. Название позволяет предположить, что Redmi Note 7S станет вариантом Redmi Note 7. Ждем анонса!