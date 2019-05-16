Слухи: Honor 20 Pro получит камеру с апертурой f/1,4 и суперночным режимом

16.05.2019, MForum.ru

До анонса смартфонов серии Honor 20 осталась всего неделя. Для поддержания интереса к событию, производитель поделился примерами снимков с камеры Honor 20 Pro. Два из них сделаны с помощью основного 48 Мп датчика при использовании нового ночного режима AIS Super, а третий — посредством сверхширокоугольного объектива.

Судя по всему, в Honor 20 Pro много внимания будет уделено именно камере. Этот смартфон станет первым устройством с камерой с апертурой f/1,4, что в сочетании с 48 Мп сенсором позволяет получить отличные снимки при недостатке освещенности. Honor также подтвердила, что новинка будет поддерживать 48-мегапиксельный режим AI Ultra Clarity, который мы уже видели в активе Honor View 20, и AI-алгоритмы.

Что касается ультраширокоугольной камеры, EXIF показывает диафрагму f / 2.2 и фокусное расстояние 17 мм. В пересчете это соответствует 1/3,2-дюймовому сенсору. Одним словом, будет интересно!