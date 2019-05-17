Анонсы: Xiaomi Mi 9 SE добрался до России

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Анонсы: Xiaomi Mi 9 SE добрался до России

17.05.2019, MForum.ru

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Компания Xiaomi объявила о российском релизе смартфона Mi 9 SE. Напомню, этот аппарат представляет собой облегченную версию флагманского Xiaomi Mi 9.

Анонсы: Xiaomi Mi 9 SE добрался до России

В активе Xiaomi Mi 9 SE присутствуют 5,97-дюймовый дисплей разрешением 2340x1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 712, 6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3070 мАч. Тыловая камера строенная с основным сенсором разрешением 48 Мп. В качестве вспомогательных используются 8 и 13 Мп модули. Разрешение фронтальной камеры — 20 Мп. ОС — Android 9 Pie с оболочкой MIUI. Купить Xiaomi Mi 9 SE в России можно будет начиная с 23 мая по цене 24 990 / 27 990 за версии с 64 и 128 Гб встроенной памяти, соответственно.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации ru.buy.mi.com

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