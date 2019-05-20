Анонсы: Oppo Reno появился в России

MForum.ru
20.05.2019,
Компания Oppo начала продажи в нашей стране смартфона Reno. Новинка привлекает безрамочным дизайном с интересным решением фронтальной камеры. Еще одна «плюшка» - бесплатная годовая подписка на Яндекс.Музыку при покупки новинки в официальном интернет-магазине, а также наушники OPPO O-Fresh в подарок.
Пока в нашей стране доступна только базовая версия Oppo Reno, которую производитель оценил в 39 990 рублей. Основные спецификации этой новинки включают в себя 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2340х1080 точек с защитным стеклом Gorilla Glass 6, чипсет Snapdragon 710, сдвоенную тыловую камеру (48+5 Мп), 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3765 мАч с быстрой зарядкой VOOC 3.0. Также новинка появится в ассортименте основных ритейлеров.
© Антон Печеровый,
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