Слухи: В TENAA появилась информация о Redmi 7A

MForum.ru
21.05.2019,
В базе данных китайского регулятора TENAA появилась данные о смартфонах с индексами M1903C3EC и M1903C3EE. Ожидается, что за этими номерами моделей скрывается Redmi 7A.
«Сердцем» новинки станет 8-ядерный 1,4 ГГц процессор. В части объемом памяти речь идет о конфигурациях 2/16, 3/32 и 6/64 Гб. Для расширения встроенной памяти можно использовать карты памяти microSD объемом до 256 Гб. Также в активе Redmi 7A ожидаются 5,45-дюймовый экран разрешением 1440x720 точек, 13 Мп тыловая камера, 8 Мп камера на передней панели и аккумулятор емкостью 3900 мАч. Выпускаться Redmi 7A будет в черном, красном, синем, розовом, белом, зеленом, пурпурном и сером цветах. ОС – Android Pie с оболочкой MIUI 10.
© Антон Печеровый,
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