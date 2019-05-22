Анонсы: Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально

22.05.2019, MForum.ru

Компания Huawei официально анонсировала смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro. Основная фишка новинок – Quad-камера, с развитой макросъемкой (2 Мп, фокусное расстояние от 4 см) и 16 Мп сенсором с широкоугольным объективом.

Основной сенсор – 48 Мп модуль Sony IMX586. Также в состав тыловой камеры входят 8 Мп сенсор с телефото объективом и 2 Мп сенсор глубины сцены. Подобная конфигурация камеры поддерживает трекратное оптическое увеличение, 5 кратный гибридный зум, а также цифровое увеличение в 30 раз. Разрешение, разместившейся в круглом вырезе, фронтальной камеры – 32 Мп. Естественно аппараты имеют развитую систему AI-помощников при съемке.

В части остальных спецификаций Honor 20 речь идет о 6,26-дюймовом дисплее разрешением 2340х1080 точек, чипсете Huawei Kirin 980, 6 Гб ОЗУ LPDDR4X, 128 Гб встроенной памяти UFS 2.1 и аккумуляторе емкостью 3750 мАч с быстрой зарядкой SuperCharge 22,5 Вт. Основные отличия Honor 20 Pro заключаются в 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и аккумуляторе емкостью 4000 мАч. Honor 20 будет доступен в черном Midnight Black, белом Icelandic White и синем Sapphire Blue. Для Honor 20 Pro будут предложены сине-зеленый Phantom Blue и черно-лиловый Phantom Black. Цена новинок составят 499 и 599 евро, соответственно.