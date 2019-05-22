Микроэлектроника: После дна, достигнутого мировым рынком производства полупроводников в 2q2019, третий квартал покажет рост

MForum.ru
22.05.2019,
Основанием для столь смелого прогноза является то, что рынок полупроводников еще никогда не падал более трех кварталов подряд.
По данным IC Insights, на протяжении всей историю индустрии производства полупроводников, наблюдались его цикличные изменения. Если посмотреть на данные, начиная с середины 70-х годов, в IC Insights не припоминают ни одного периода, когда рынок полупроводников сокращался бы более, чем три квартала подряд.
Поскольку рынок 2q2019 показал небольшое падение (на 1%) относительно 1q2019, можно говорить об очередном трехквартальном периоде сокращения рынка. Период 4q2018 - 2q2019 это уже шестой по-счету трехквартальный период сокращения рынка, и все предыдущие завершались ростом рынка в 4-м последовательном квартале, то и в нашем случае можно, наверное, ожидать возвращения рыка к росту.
Как показано в таблице, с 2001 года трехмесячных циклов сокращения рынка не было. Также можно заметить, что размер сокращения был максимальным, в каждом квартале превышая 10%. Суммарное падение за год составило гигантские 33%.
Учитывая, что рынок полупроводникового производства ни разу не показывал сокращения подряд в 4q, высоки ожидания восстановления рынка в 3q2019. И хотя американо-китайская война вносит значительный элемент непредсказуемости в отношении сценариев развития рынка в ближайшем будущем, аналитики IC Insights по-прежнему прогнозирует существенный рост рынка в 3q2019.
Тем не менее даже если произойдет резкое восстановление рынка в 2H2019 по сравнению с тем как рынок себя вел в 1H2019, итоговые результаты рынка полупроводников в 2019 году, как ожидается, сократятся на 13%, причем вероятность того, что результаты могут быть еще хуже большая, чем вероятность того, что они будут лучше. Источник текста и таблицы: icinsights.com, .pdf
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теги: микроэлектроника полупроводники
© Алексей Бойко,
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