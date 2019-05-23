Анонсы: ZTE Blade A5 2019 оценен в 6490 рублей

MForum.ru
23.05.2019,
Компания ZTE вывела на российский рынок смартфон Blade A5 2019. Новинка относится к бюджетному сегменту и построена на базе чипсета Unisoc (бывший Spreadtrum) SC9863A.
В активе ZTE Blade A5 2019 присутствуют 5,45-дюймовый дисплей разрешением 1440х720 точек, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти (+microSD до 256 Гб), 13 Мп тыловая и 8 Мп фронтальная камеры, а также аккумулятор емкостью 2600 мАч. Дактилоскопический сенсор не предусмотрен. Цена новинки в России составит 6490 рублей.
© Антон Печеровый,
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