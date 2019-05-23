Анонсы: ZTE Blade A5 2019 оценен в 6490 рублей

23.05.2019, MForum.ru

Компания ZTE вывела на российский рынок смартфон Blade A5 2019. Новинка относится к бюджетному сегменту и построена на базе чипсета Unisoc (бывший Spreadtrum) SC9863A.

В активе ZTE Blade A5 2019 присутствуют 5,45-дюймовый дисплей разрешением 1440х720 точек, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти (+microSD до 256 Гб), 13 Мп тыловая и 8 Мп фронтальная камеры, а также аккумулятор емкостью 2600 мАч. Дактилоскопический сенсор не предусмотрен. Цена новинки в России составит 6490 рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации myzte.ru