Анонсы: Redmi 7A представлен официально

27.05.2019, MForum.ru

Под брендом Redmi состоялся официальный анонс смартфона Redmi 7A. Как несложно догадаться, новинка относится к бюджетному сегменту и призвана составить конкуренцию доступным моделям Honor и аналогичным устройствам.

Набор спецификаций Redmi 7A включает в себя 5,45-дюймовый дисплей разрешением 1440х720 точек (без каких-либо вырезов), чипсет Qualcomm Snapdragon 439, 2/3/4 Гб ОЗУ, 16/32/64 Гб встроенной памяти (+слот microSD), 13 Мп тыловую камеру, 5 Мп камеру на передней панели, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч. Выпускаться Redmi 7A будет в черном и синем цветах, цена будет озвучена 28 мая, одновременно с анонсом Redmi K20 и K20 Pro.