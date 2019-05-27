Анонсы: Redmi 7A представлен официально

MForum.ru
27.05.2019,
Под брендом Redmi состоялся официальный анонс смартфона Redmi 7A. Как несложно догадаться, новинка относится к бюджетному сегменту и призвана составить конкуренцию доступным моделям Honor и аналогичным устройствам.
Набор спецификаций Redmi 7A включает в себя 5,45-дюймовый дисплей разрешением 1440х720 точек (без каких-либо вырезов), чипсет Qualcomm Snapdragon 439, 2/3/4 Гб ОЗУ, 16/32/64 Гб встроенной памяти (+слот microSD), 13 Мп тыловую камеру, 5 Мп камеру на передней панели, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч. Выпускаться Redmi 7A будет в черном и синем цветах, цена будет озвучена 28 мая, одновременно с анонсом Redmi K20 и K20 Pro.
© Антон Печеровый,
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