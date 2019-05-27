Анонсы: Vivo Z5x – смартфон с емким аккумулятором и круглым вырезом в экране

27.05.2019, MForum.ru

Под брендом Vivo представлен смартфон Z5x. Главные особенности новинки – актуальный дизайн с круглым вырезом под 16 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 5000 мАч. По заявлению производителя экран Vivo Z5x занимает 90,77% площади передней панели устройства.

Нельзя не отметить и строенную тыловую камеру, в конфигурации с 16 Мп основным сенсором с апертурой объектива f/1,78. В качестве вспомогательных используются 8 Мп датчик с широкоугольным объективом (угол обзора 120 градусов) и 2 Мп сенсор, служащий для определения глубины сцены. Также в наличии PDAF-фокусировка, AI-алгоритмы и режим ночной съемки. Диагональ экрана 6,53-дюйма, разрешение 2340 х 1080 точек. Внутри Vivo Z5x нашлось место для чипсета Qualcomm Snapdragon 710, 4/6/8 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Купить Vivo Z5x можно в черном, сером и градиентом зеленом цветах за 1398 (4+64 Гб) / 1498 (6+64 Гб) / 1698 (6+128 Гб) / 1998 (8+128 Гб) юаней.