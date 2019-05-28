Анонсы: Представлен Vivo Y15 с Helio P22

MForum.ru
28.05.2019,
Компания Vivo без громких анонсов начала продажи смартфона Vivo Y15, который появился в ассортименте некоторых индийских ритейлеров. Новинка построена на базе чипсета Helio P22 и снабжена 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти.
Спецификации Vivo Y15 включают в себя 6,35-дюймовый дисплей разрешением HD+, 16 Мп фронтальную камеру и строенную камеру на задней панели (13+8+2 Мп). Важное достоинство Vivo Y15 – аккумулятор емкостью 5000 мАч, хотя и без функции быстрой зарядки. Купить Vivo Y15 можно за 15 990 индийских рупий в градиентных расцветах морская волна и бордово-красный.
© Антон Печеровый,
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