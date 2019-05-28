Анонсы: Moto Z4 уже в продаже

MForum.ru
28.05.2019,
В интернет-магазине Amazon «случайно» начались продажи смартфона Moto Z4, официальный релиз которого еще не состоялся. На текущий момент страница аппарата недоступна, но вся информация о смартфоне уже утекла в сеть.
Цена Moto Z4 - $499 за конфигурацию с 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Диагональ OLED FullVision экрана новинки – 6,4 дюйма при разрешении 2340х1080 точек. Дактилоскопический сенсор встроен под экран. В каплевидном вырезе дисплея спряталась 25 Мп фронтальная камера. Также спецификации Motorola Moto Z4 включают в себя чипсет Snapdragon 675, тыловую камеру разрешением 48 Мп (без дополнительных сенсоров) и аккумулятор емкостью 3632 мАч.
© Антон Печеровый,
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