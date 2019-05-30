Анонсы: Vivo Y17 появился в России

MForum.ru
30.05.2019,
На российском рынке начались продажи смартфона Vivo Y17. Новика оснащена строенной тыловой камерой, емкой батареей и поддержкой бесконтактных платежей через NFC.
В активе Vivo Y17 присутствуют 6,35-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19,3:9, чипсет MediaTek Helio P35, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 20 Мп фронтальная камера и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Тыловая камера представлена сочетанием сенсоров разрешением 13 (основной), 8 (широкоугольный) и 2 (сенсор глубины сцены) Мп. ОС - Android 9 Pie с оболочкой Funtouch OS 9. Купить Vivo Y17 можно будет начиная с 8 июля по цене 15 990 рублей в цветах «синий аквамарин» и «фиолетовый аметист».
© Антон Печеровый,
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