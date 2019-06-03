Слухи: Стали известны полные спецификации Samsung Galaxy M40

MForum.ru
03.06.2019,
Ожидается, что анонс смартфона Samsung Galaxy M40 состоится уже 11 июня. Для подогрева интереса к новинке производитель выпустил несколько тизеров. Но, искатели утечек раскрыли основные подробности об аппарате.
На индийском рынке Samsung Galaxy M40 будет стоить порядка 20 тысяч рупий. За эти деньги покупатели получат смартфон с 6,3-дюймовым дисплеем Infinity-O разрешением 1080х2340 точек, чипсетом Snapdragon 675, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, а также аккумулятором емкостью 3500 мАч. Тыловая камера Samsung Galaxy M40 будет строенной – основной 32 Мп сенсор дополнен 8 Мп сенсором с широкоугольным объективом и 5 Мп датчиком глубины сцены. Разрешение фронтальной камеры Samsung Galaxy M40 – 16 Мп. ОС из коробки - Android 9 Pie. Первым рынком для новинки станет Индия. Впрочем, новинка появится и в других странах.
© Антон Печеровый,
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