Телеком: Данные абонентов, пользующихся eSIM, хотят не выпускать из России

MForum.ru

Телеком: Данные абонентов, пользующихся eSIM, хотят не выпускать из России

03.06.2019, MForum.ru

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Рабочая группа силовиков и Минкомсвязи, в которой также есть представители операторов, заявляет, что производители устройств с поддержкой eSIM должны будут разместить в России серверы, где станут хранится профили абонентов, рассказывает "КоммерсантЪ" со ссылкой на аналитический доклад, подготовленный Институтом исследований интернета (ИИИ). Здесь же, в России, должны будут храниться криптографические ключи к этим данным. Обоснование великолепно - без этого гарантировать сохранность тайны связи для российских абонентов невозможно (а ведь немало российских пользователей предпочло бы, напротив, хранить свои профили подальше от российских силовиков - как раз из соображений сохранности тайны связи).



Между тем тестирование eSIM не выявило никаких проблем с безопасности. Весь затык с запуском технологии связан с тем, что технология eSIM на сегодня не позволяет поддерживать отечественную криптографию. Велика ли беда для тех абонентов, кого вполне устраивает такая ситуация?

eSIM - великолепная и удобная технология, которая позволяет хранить в телефоне несколько профилей операторов связи, включая зарубежных. Между этими профилями абонент может переключаться самостоятельно, причем особенное удобство состоит в том, что очередной профиль можно подключить удаленно, без посещения салона, например, в зарубежной поездке так легко подключиться к любому оператору, который в данном городе оказывает услуги по наиболее льготным ценам.

Поскольку в России нет ни чипов eSIM, ни своих платформ для загрузки в eSIM профилей абонентов, то и ключи к eSIM, разумеется хранятся за рубежом. Эта ситуация волнует силовиков, которые желают, чтобы зарубежные производители типа Apple хранили бы сервера платформ загрузки профиля eSIM в России, арендовали бы мощности ЦОД по российским не слишком конкурентным ценам, получали бы лицензии. Не берусь решать за производителей, но вряд ли их сильно радует такая идея.

Конечно же все эти барьеры на пути внедрения eSIM воздвигаются с "благими целями" типа "равного доступа к технологии для операторов". Но локализация eSIM может привести и к другим рискам, указывают эксперты. Например, если отечественный механизм удаленного управления профилями eSIM будет несовместим с уже существующими, то вся удобство глобального пользования аппаратом с eSIM может оказаться под вопросом.

В общем традиционный конфликт между развитием технологий и маниакальным желанием слушать и контролировать всех и каждого. Как обычно, в российском случае он приведет к существенным задержкам при внедрении технологии и даже может убить всю идею удобств,  связанных с eSIM.

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теги: телеком пятое поколение 5G EE новые запуски

© Алексей Бойко, MForum.ru

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