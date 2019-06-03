Слухи: В Китае топовая версия Honor 20 Pro получит 12 Гб ОЗУ

03.06.2019, MForum.ru

Глобальный релиз Honor 20 состоялся 21 мая, но китайским покупателям только предстоит увидеть устройства. И их может ожидать приятный сюрприз.

Подавляющее большинство спецификаций международной и китайской версий Honor 20 / Honor 20 Pro идентичны. Однако в базе данных китайского регулятора TENAA замечены аппараты с модельными номерами YAL-AL00 и YAL-AL10 оснащенные большим объемом памяти. Напомню, глобальная версия Honor 20 выпускается в варианте 6+128 ГБ, тогда как в Китае этот аппарат будет доступен в конфигурации 8+128 Гб. А для Honor 20 Pro предусмотрен вариант с 12 Гб оперативной памяти (в глобальной версии – 8 Гб). Остальные спецификации, включая Kirin 980 и ОС Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.1не отличаются.