Слухи: В Китае топовая версия Honor 20 Pro получит 12 Гб ОЗУ

MForum.ru
03.06.2019,
Глобальный релиз Honor 20 состоялся 21 мая, но китайским покупателям только предстоит увидеть устройства. И их может ожидать приятный сюрприз.
Подавляющее большинство спецификаций международной и китайской версий Honor 20 / Honor 20 Pro идентичны. Однако в базе данных китайского регулятора TENAA замечены аппараты с модельными номерами YAL-AL00 и YAL-AL10 оснащенные большим объемом памяти. Напомню, глобальная версия Honor 20 выпускается в варианте 6+128 ГБ, тогда как в Китае этот аппарат будет доступен в конфигурации 8+128 Гб. А для Honor 20 Pro предусмотрен вариант с 12 Гб оперативной памяти (в глобальной версии – 8 Гб). Остальные спецификации, включая Kirin 980 и ОС Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.1не отличаются.
© Антон Печеровый,
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