Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy Fit

06.06.2019, MForum.ru

До российского рынка добрался смартбраслет Samsung Galaxy Fit. Напомню, анонс этой новинки состоялся одновременно с Samsung Galaxy S10, а само устройство ориентировано в основном на любителей спорта.

В активе Samsung Galaxy Fit присутствуют 0,95-дюймовый AMOLED-дисплей, поддержка Bluetooth 5.0 и аккумулятор емкость 120 мАч, обеспечивающий до 8 дней автономной работы. Функционал Samsung Galaxy Fit предлагает продвинутый финтес-трекер, контроль фаз сна, автоматическое определение уровня стресса и отображение уведомлений. В части защиты от влаги речь идет не водонепроницаемости до 5 атмосфер. Купить Samsung Galaxy Fit можно будет в черном (оникс) и белом (титан) цветах. Цена Samsung Galaxy Fit – 6990 рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации samsung.com

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