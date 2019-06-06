Телеком: ВымпелКом и Тизприбор помирились и продлили сотрудничество

MForum.ru
06.06.2019,
Компании договорились о продлении договора аренды бизнес-центра "Эрмитаж-Плаза", где размещается штаб-квартира компании ПАО "ВымпелКом". Новый договор заключен на 5 лет, с возможностью пролонгации еще на два года. Общая площадь аренды составляет 17 тыс.кв.м
Формулировка не совсем понятна, в первом абзаце пресс-релиза говорится о продлении договора аренды, в последнем - о заключении нового договора. Стоимость аренды 1 кв.м не разглашается. Вашему вниманию - пресс-релиз компании ВымпелКом.
пресс-релиз:
ПАО «ВымпелКом» и ПАО «Тизприбор» договорились о продлении сотрудничества
6 июня 2019 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» и ПАО «Тизприбор» сообщают о продлении договора аренды бизнес-центра «Эрмитаж Плаза» – штаб-квартиры ПАО «ВымпелКом», заключенного с ПАО «Тизприбор» в 2009 году.
Дмитрий Дорофеев, Исполнительный вице-президент по управлению активами, закупками и логистикой, прокомментировал: «Мы рады взаимовыгодному сотрудничеству. Бизнес-центр «Эрмитаж Плаза» - качественное здание класса А в центре Москвы со свободной планировкой, которая позволяет максимально эффективно использовать пространство, что для нас является одним из приоритетов. Кроме того, нашим сотрудникам будем комфортно остаться в привычной локации, окруженной развитой инфраструктурой».
Василий Брязкуха, Управляющий директор, прокомментировал: «Мы рады, что наше давнее и плодотворное сотрудничество с компанией «ВымпелКом» продолжится. Мы благодарим ПАО «ВымпелКом» за доверие и высокую оценку нашего проекта. Безусловно, продление договора аренды со столь значимым арендатором также и большая ответственность для нашей команды. Мы прикладываем максимум усилий для обеспечения максимального комфорта и создания благоприятных условий для наших арендаторов».
Новый договор заключен сроком на 5 лет с возможностью пролонгации на два года дополнительно. Площадь аренды составила 17 000 кв.м.
+
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале @abloudRealTime.
теги: телеком Билайн Тизприбор
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 24 апреля 2018 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
06.06. [Новости компаний] Телеком: Билайн и МаксимаТелеком начали сотрудничество в области digital-рекламы и публичного Wi-Fi / MForum.ru
05.06. [Новости компаний] Телеком: Билайн обещает возврат 5 000 рублей на бонусный счет покупателям смартфонов Apple / MForum.ru
04.06. [Новости компаний] Телеком: Билайн прошел этический аудит / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Яндекс.Телефон – теперь за 9 990 рублей / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Nokia 3.2 в России оценен в 8990 рублей / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy Fit / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Huawei P Smart Z / MForum.ru
04.06. [ПО] Анонсы: iOS 13 и iPadOS представлены официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Слухи: В Китае топовая версия Honor 20 Pro получит 12 Гб ОЗУ / MForum.ru
03.06. [Новинки] Слухи: Стали известны полные спецификации Samsung Galaxy M40 / MForum.ru
31.05. [Новинки] Анонсы: Начались продажи Sony Xperia 1 в Европе / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y17 появился в России / MForum.ru
30.05. [Новинки] Слухи: Realmi выходит на российский рынок / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Представлен iPod touch 2019 / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Redmi K20 и Redmi K20 Pro / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Moto Z4 уже в продаже / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y15 с Helio P22 / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Qualcomm и Lenovo представили ноутбук 5G PC на базе Snapdragon / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Z5x – смартфон с емким аккумулятором и круглым вырезом в экране / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Redmi 7A представлен официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Это интересно: KaiOS работает на 100 млн устройств / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A5 2019 оценен в 6490 рублей / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z6 Lite представлен официально / MForum.ru