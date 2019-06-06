Телеком: ВымпелКом и Тизприбор помирились и продлили сотрудничество

06.06.2019, MForum.ru

Компании договорились о продлении договора аренды бизнес-центра "Эрмитаж-Плаза", где размещается штаб-квартира компании ПАО "ВымпелКом". Новый договор заключен на 5 лет, с возможностью пролонгации еще на два года. Общая площадь аренды составляет 17 тыс.кв.м

Формулировка не совсем понятна, в первом абзаце пресс-релиза говорится о продлении договора аренды, в последнем - о заключении нового договора. Стоимость аренды 1 кв.м не разглашается. Вашему вниманию - пресс-релиз компании ВымпелКом.

пресс-релиз:

ПАО «ВымпелКом» и ПАО «Тизприбор» договорились о продлении сотрудничества

6 июня 2019 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» и ПАО «Тизприбор» сообщают о продлении договора аренды бизнес-центра «Эрмитаж Плаза» – штаб-квартиры ПАО «ВымпелКом», заключенного с ПАО «Тизприбор» в 2009 году.

Дмитрий Дорофеев, Исполнительный вице-президент по управлению активами, закупками и логистикой, прокомментировал: «Мы рады взаимовыгодному сотрудничеству. Бизнес-центр «Эрмитаж Плаза» - качественное здание класса А в центре Москвы со свободной планировкой, которая позволяет максимально эффективно использовать пространство, что для нас является одним из приоритетов. Кроме того, нашим сотрудникам будем комфортно остаться в привычной локации, окруженной развитой инфраструктурой».

Василий Брязкуха, Управляющий директор, прокомментировал: «Мы рады, что наше давнее и плодотворное сотрудничество с компанией «ВымпелКом» продолжится. Мы благодарим ПАО «ВымпелКом» за доверие и высокую оценку нашего проекта. Безусловно, продление договора аренды со столь значимым арендатором также и большая ответственность для нашей команды. Мы прикладываем максимум усилий для обеспечения максимального комфорта и создания благоприятных условий для наших арендаторов».

Новый договор заключен сроком на 5 лет с возможностью пролонгации на два года дополнительно. Площадь аренды составила 17 000 кв.м.

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