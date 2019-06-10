Телеком: МегаФон представил модель управления городским пространством на примере Кронштадта

MForum.ru
10.06.2019,
В МегаФоне создали действующую модель управления городским пространством, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. На примере Кронштадта оператор показал как работает модель управления городским пространством "Цифровой двойник".
В основу цифровой 3D-модели города в масштабе 1:500 положили данные, агрегированные из самых разных источников. Собранные в единую модель, они позволяют управлять муниципалитетами, планировать жизнь города.
Работа осуществлялась в рамках соглашения между С.-Петербургом и МегаФоном о стратегическом партнерстве, подписанного в 2018 году, но за счет МегаФона. Кронштадт выступал пилотной зоной. Оператор выбрал приоритетные направления внедрения цифровых решений в управление городом, инфраструктурой, ЖКХ. Опыт, полученный в Кронштадте, можно будет масштабировать для внедрения аналогичной модели на всей территории С.-Петербурга.
В частности, модель позволит прогнозировать рост населения, его потребности, и на основе предсказательной модели поможет выбрать оптимальные модели строительства жилья, создания социальной и транспортной инфраструктуры и так далее. Модель позволяет выявить нецелевое использование земли, оптимизировать транспортную сеть, прогнозировать возможные чрезвычайные ситуации.
МегаФон в рамках ПМЭФ показал модель "Цифрового двойника" Кронштадта врио губернатора С.Петербурга Александру Беглову.
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«Цифровой Кронштадт»: МегаФон и Санкт-Петербург представили «Цифрового двойника города»
Пресс-релиз
Санкт-Петербург. 7 июня 2019. В рамках ПМЭФ МегаФон успешно продемонстрировал работающую модель управления городским пространством, объектами социальной и инженерной инфраструктуры – «Цифровой двойник» для Кронштадта. Модель объединяет агрегированные из самых разных источников информации данные, которые необходимы для осуществления правильного планирования городской жизни и управления муниципалитетами.
Соглашение между Санкт-Петербургом и ПАО «МегаФон» о стратегическом партнерстве было подписано в прошлом году на ПМЭФ-2018. По условиями соглашения, пилотной зоной для реализации проектов по развитию новых цифровых технологий был выбран город Кронштадт.
МегаФон за счет собственных инвестиций провел работу по оценке приоритетных направлений и внедрению комплексных цифровых решений в сфере городского управления, инфраструктуры, ЖКХ с тем, чтобы в дальнейшем масштабировать их и использовать наиболее эффективный опыт на всей территории Санкт-Петербурга.
Геоинформационная система поможет спрогнозировать рост населения, учесть его будущие потребности, и на основании предиктивной аналитики определить оптимальные модели строительства, создания социальной и транспортной инфраструктуры и других систем.
«Сегодня мы продемонстрировали модель «Цифрового двойника» Кронштадта. Это комплексная аналитическая геоинформационная платформа, построенная по модульному принципу, которая в будущем может стать главным инструментом эффективного управления социально-экономическим и территориальным развитием Кронштадтского района Санкт-Петербурга. – рассказал Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона. - В рабочем варианте это 3D-копия города в масштабе 1:500, которую можно использовать в т.ч. для градостроительных целей и планирования развития городских территорий, для выявления нецелевого использования земельных участков, что позволит увеличить рост налогооблагаемой базы и доходов местного бюджета, оптимизации инфраструктуры и транспортной сети, прогнозирования влияния различных факторов на состояние городских жителей, выявление и прогнозирование возникновения ЧС. Как лидер цифровых возможностей МегаФон не останавливается в развитии все новых и новых концептов, пилотов и финальных моделей для развития «Цифрового города».
В рамках первого дня ПМЭФ-2019 возможности «Цифрового двойника» Кронштадта оценил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«Санкт-Петербург стал одним из первых городов, где внедряется пилотный проект создания «Цифрового двойника». Мы поставили задачу, сохраняя историческое наследие, развивать Петербург по четырем стратегическим направлениям: комфортный, социальный, умный и открытый город, – говорит временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. – Технология «Цифрового двойника» - это новые возможности в управлении городской инфраструктурой. Она дает возможность планировать и оптимизировать любую инфраструктуру: социальную, инженерную, транспортную. На цифровой модели можно проводить любые эксперименты по преобразованию городской среды, и только после этого принимать оптимальное решение и воплощать проект в жизнь. Это новый уровень управления городом».
«Цифровой двойник» - это единая база данных с полной информацией обо всех сферах городской жизни. Она объединяет множество разнотипных данных об экологическом состоянии, подаче газа, водоснабжении, загруженности дорог, электрификации, услугах здравоохранения и образования – от фото и видео информации, поступающей с датчиков, до текстовых документов. Платформа поможет синхронизировать и связать воедино все внутренние системы управления городом, увидеть общую картину и ускорить процессы обмена информацией между различными ветвями власти и общества.
По направлениям возможности «Цифрового двойника» это развитие территорий, анализ состояния объектов/территорий, системы учета (объекты в привязке к назначению участка – анализ целевого использования земель), системы оперативного мониторинга, геопорталы, аналитические системы и системы прогнозирования.
«Двойник» даст возможность встраивать новые проектируемые объекты для визуального и функционального анализа. 3D-модель позволит оценить востребованность и загруженность будущего объекта, провести голосование и вместе с жителями решить: строить или нет. Таким образом «Цифровой двойник» - это один из важнейших инструментов и эффективное средство для анализа и планирования городской инфраструктуры и создания комфортной городской среды.
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теги: телеком ПМЭФ контракты соглашения МегаФон цифровые модели
© Алексей Бойко,
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