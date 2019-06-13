Анонсы: Samsung Galaxy M40 представлен официально

MForum.ru
13.06.2019,
В Индии состоялся анонс смартфона Samsung Galaxy M40. Особое внимание производитель уделил фотовозможностям: новинка получила строенную тыловую камеру и экран с круглым вырезом под 16 Мп фронтальную камеру.
Еще одной особенностью Galaxy M40 стало использование экрана в качестве разговорного динамика, что для Samsung нетипично. Также производитель оказался от стандартного 3,5 мм разъема в пользу USB Type C и наушниками в комплекте.
Спецификации Samsung Galaxy M40 включают в себя 6,4-дюймовый дисплей разрешением 2400х1080 точек, чипсет Snapdragon 675, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (+microSD до 512 Гб) и аккумулятор емкостью 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. Тыловая камера представлена сочетанием основного 32 Мп сенсора с апертурой объектива f/1.7 c 8 Мп сенсором с широкоугольной оптикой и 5 Мп сенсором, используемым для определения глубины сцены. ОС – Android 9 Pie с оболочкой One UI. Начиная с 18 июня, смартфон можно будет пробрести в черном и синем цветах по цене 19 990 рупий.
© Антон Печеровый,
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