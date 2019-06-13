Анонсы: Состоялся официальный анонс Xiaomi Mi 9T

13.06.2019, MForum.ru

Компания Xiaomi официально представила смартфон Xiaomi Mi 9T. Новинка, предназначенная для рынков России и Европы, представляет собой уже знакомый нам смартфон Redmi K20.

В активе Xiaomi Mi 9T присутствуют 6,39-дюймовый дисплей разрешением 2340х1080 точек, чипсет Snapdragon 730, 6 Гб ОЗУ, 64/129 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера с основным сенсором Sony IMX582 разрешением 48 Мп, выдвижная 20 Мп фронтальная камера и аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 27 Вт. Начало продаж – 17 июня, цена 299 / 369 евро, за версии с 64 и 128 Гб встроенной памяти, соответственно.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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