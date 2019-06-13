MForum.ru
13.06.2019,
Компания Xiaomi официально представила смартфон Xiaomi Mi 9T. Новинка, предназначенная для рынков России и Европы, представляет собой уже знакомый нам смартфон Redmi K20.
В активе Xiaomi Mi 9T присутствуют 6,39-дюймовый дисплей разрешением 2340х1080 точек, чипсет Snapdragon 730, 6 Гб ОЗУ, 64/129 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера с основным сенсором Sony IMX582 разрешением 48 Мп, выдвижная 20 Мп фронтальная камера и аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 27 Вт. Начало продаж – 17 июня, цена 299 / 369 евро, за версии с 64 и 128 Гб встроенной памяти, соответственно.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
11.06. [Новости компаний] Телеком: 15 июня Vodafone запустит первую коммерческую сеть 5G в Испании / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Официально представлен смарт-браслет Xiaomi Mi Band 4 / MForum.ru
06.06. [Новости компаний] Телеком: Конспекты: Как это было в С.Петербурге - первые 5G вызовы и Цифровая лаборатория МегаФон 5G в СПбГУ / MForum.ru
31.05. [Новости компаний] Телеком: EE запустила 5G в Объединенном королевстве. Но масштабы скромные / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Redmi K20 и Redmi K20 Pro / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Состоялся официальный анонс Xiaomi Mi 9T / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Ulefone Power 6 – недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M40 представлен официально / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Официально представлен смарт-браслет Xiaomi Mi Band 4 / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: HTC U19e получил Snapdragon 710 / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Официально представлен HTC Desire 19+ / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Крепыш Samsung Galaxy XCover 4s оценен в €299.99 / MForum.ru
10.06. [ПО] Это интересно: Oak OS – ответ Huawei на санкции США / MForum.ru
07.06. [Новинки] Анонсы: Meizu 16s и Meizu Note 9 появятся в России этим летом / MForum.ru
07.06. [Новинки] Анонсы: Фотофлагман OPPO Reno 10x Zoom доступен для предзаказа в России / MForum.ru
07.06. [Новинки] Анонсы: Nokia 2.2 получил сменные крышки Xpress-On / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Яндекс.Телефон – теперь за 9 990 рублей / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Nokia 3.2 в России оценен в 8990 рублей / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy Fit / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Huawei P Smart Z / MForum.ru
04.06. [ПО] Анонсы: iOS 13 и iPadOS представлены официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Слухи: В Китае топовая версия Honor 20 Pro получит 12 Гб ОЗУ / MForum.ru
03.06. [Новинки] Слухи: Стали известны полные спецификации Samsung Galaxy M40 / MForum.ru
31.05. [Новинки] Анонсы: Начались продажи Sony Xperia 1 в Европе / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y17 появился в России / MForum.ru