Телеком: 5G в Китае - быстрый старт

15.06.2019, MForum.ru

Шанхай готовится к приему MWC2019 в ближайшие две недели. Китайцам есть чем похвастаться по части развертывания 5G, хотя основные свершения еще впереди - в ближайшие три года.

В частности, China Mobile планирует показать разнообразные приложения, основанные на 5G-подключенности. Участникам предложат опыт 8К ultraHD, VR, голографический баскетбол и не только. Будет показано такое приложение, как телемедицина, в частности, хирургия с телементором.

Экспозиции на базе 5G представят такие компании, как Asiainfo, Ericsson, Gosuncn, H3C, Huawei, Lenovo, Qualcomm, Rohde & Schwartz, Si-Tech, Spirent, Viavi.

Напомню, 6 июня в Китае выдали лицензии 5G операторам China Mobile, China Telecom, China Unicom и вещательной компании China Broadcasting Network.

Как ожидается, к сентябрю 2019 года China Mobile будет предоставлять услуги 5G в 40 городах Китая. В частности, будет сформирована зона покрытия в Шанхае, где сейчас проживает более 24 млн человек. Среди других городов, где будут действовать сети 5G - Пекин, Шеньчжень, Xi'an и Ханьчжоу.

Китайские операторы сотовой связи планируют инвестировать в сети 5G $173 млрд (1.2 трлн юаней) к 2025 году, на 50% больше, чем они суммарно инвестировали в сети 4G/LTE, сообщает агентство Nomura. Сумма настолько велика, что у меня есть сомнения в ее реалистичности. Что несомненно, так это то, что в Китае делают на 5G серьезную ставку и намерены развивать эту технологию весьма активно.

В Шанхае сейчас около 2 тысяч базовых станций 5G, включая базовые станции, которые обеспечивают покрытие на железнодорожных станциях и стадионах, сообщает вице-мэр Шанхая.

К концу 2019 года только China Telecom планирует построить в городе 3 тысячи базовых станций. В ближайшие три года этот оператор инвестирует в Шанхае порядка $2.6 млрд, в основном, в 5G. Интересно, что компания подписала соглашения с девятью крупными производственными и энергетическими предприятиями на развертывание 5G и промышленного Интернета.

У China Mobile еще более амбициозные планы, эта компания построит в Шанхае намного больше базовых станций 5G, нежели China Telecom. В целом, как ожидается, число базовых станций 5G в Шанхае вырастет до 13 тысяч на конец 2019 года.

China Mobile закупила порядка 10 тысяч аппаратов 5G для первых пользователей новыми сетями. Терминалы 5G закуплены у таких компаний, как Huawei, ZTE, Oppo, Vivo, Xiaomy. Этот рынок быстро разогревается. Большинство моделей 5G сейчас примерно вдвое-втрое дороже, чем модели 4G/LTE, но как ожидается, вскоре цены пойдут вниз. Высокие цены на терминалы пока что в значительной части диктуются немалыми ценами на первые чипы 5G, которые на сегодня вендоры закупают в основном у Qualcomm и Huawei.

Как прогнозируют в Qualcomm, в 2035 году в индустрии 5G будет создано до 22 млн рабочих мест, включая 9.5 млн таковых в Китае.

Торговая война США и Китая, в частности, прессинг американскими властями компании Huawei, может осложнить развертывание сетей 5G в Китае и замедлить темпы относительно запланированных.

Источники: shine.cn ; asiatimes.com ; shine.cn

+

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале @abloudRealTime.

теги: телеком Китай 5G пятое поколение