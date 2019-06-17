Слухи: Возможные спецификации Honor 9X Pro попали в сеть

17.06.2019, MForum.ru

В сети появились подробные спецификации смартфона Honor 9X Pro. По информации источника новинка получит экран диагональю 6,5…6,7 дюйма, в вырезе которого спряталась 25 Мп камера.

Разрешение тыловой камеры составит 48 Мп (сенсор Sony IMX582). В качестве вспомогательных используются два 2 Мп модуля, один для макросъемки, другой в роли датчика глубины сцены. Также упоминается чипсет Kirin 810 и аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 20 Вт. Информации о дате анонса Honor 9X Pro пока нет.