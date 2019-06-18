Анонсы: Xiaomi Mi Band 4 появится в России 9 июля

MForum.ru
18.06.2019,
Компания Xiaomi объявила дату релиза и цену смарт-браслета Mi Band 4 на российском рынке. Напомню, новинка получила 0,95-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 240х120 точек с 2,5D стеклом и возможностью установки красочных тем оформления.
Помимо привычного набора фитнес-функций, спецификации Xiaomi Mi Band 4 включают в себя оптический датчик частоты сердечных сокращений, 6-осный акселерометр, возможность погружения на глубину до 50 метров и аккумулятор емкостью 135 мАч, обеспечивающий до 20 дней автономной работы. В части ремешка Xiaomi Mi Band 4 совместим Xiaomi Mi Band 3. Купить Xiaomi Mi Band 4 в черном, оранжевом, синем, бордовом и розовом цветах можно за 2990 рублей. Причем, речь идет о версии без NFC. Подробности российского релиза Xiaomi Mi Band 4 с NFC пока не раскрываются.
© Антон Печеровый,
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