Анонсы: Xiaomi Mi Band 4 появится в России 9 июля

18.06.2019, MForum.ru

Компания Xiaomi объявила дату релиза и цену смарт-браслета Mi Band 4 на российском рынке. Напомню, новинка получила 0,95-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 240х120 точек с 2,5D стеклом и возможностью установки красочных тем оформления.

Помимо привычного набора фитнес-функций, спецификации Xiaomi Mi Band 4 включают в себя оптический датчик частоты сердечных сокращений, 6-осный акселерометр, возможность погружения на глубину до 50 метров и аккумулятор емкостью 135 мАч, обеспечивающий до 20 дней автономной работы. В части ремешка Xiaomi Mi Band 4 совместим Xiaomi Mi Band 3. Купить Xiaomi Mi Band 4 в черном, оранжевом, синем, бордовом и розовом цветах можно за 2990 рублей. Причем, речь идет о версии без NFC. Подробности российского релиза Xiaomi Mi Band 4 с NFC пока не раскрываются.