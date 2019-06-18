Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi 9T

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Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi 9T

18.06.2019, MForum.ru

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Компания Xiaomi официально объявила российскую цену смартфона Xiaomi Mi 9T. Новинка представляет собой смартфон Redmi K20 в версии для России и Европы.

Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi 9T

В активе Xiaomi Mi 9T присутствуют 6,39-дюймовый дисплей разрешением 2340х1080 точек, чипсет Snapdragon 730, 6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера с основным сенсором Sony IMX582 разрешением 48 Мп, выдвижная 20 Мп фронтальная камера и аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 27 Вт. В России будут доступны черный и синий варианты устройства. Цена версии с 64 Гб встроенной памяти – 25 990 рублей, со 128 Гб памяти – 28 990 рублей. В официальном интернет-магазине Xiaomi новинка уже доступна, в оффлайн-рознице аппарат появится 28 июня. В качестве бонуса первые покупатели Xiaomi Mi 9T получат Mi True Wireless Earphones, который отдельно обойдутся в 5990 рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации Xiaomi

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