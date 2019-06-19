Слухи: Realme 4 Pro засветился на видео

MForum.ru
19.06.2019,
На видеохостинге YouTube появился ролик, демонстрирующий смартфон Realme 4 Pro, анонс которого только ожидается. Конечно, в ролике видны не все детали, в частности сложно понять, как спрятана фронтальная камера.
Модуль тыловой камеры содержит два основных сенсора, также виден дополнительный сенсор. Однако не ясно является ли он дополнительным модулем камеры или представляет собой элемент лазерной системы автофокусировки. Судя по отсутствию дактилоскопического сенсора на задней панели, производитель использует встроенный в дисплей сенсор. Информации о дате анонса новинки пока нет, скорее всего, он состоится уже в ближайшее время.
© Антон Печеровый,
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