Телеком: В Билайн отмечают заметный рост пользования мобильным интернетом в роуминге

24.06.2019, MForum.ru

В Билайн отмечают рост потребления мобильного интернета за границей в роуминге, связывая это с обновлением опции "Безлимитный интернет в роуминге".

Билайн обновил условия опции в апреле 2019 года. По данным компании, ей пользуется более 50% клиентов, выезжающих за рубеж.

Обновленная опция предусматривает, что после того, как завершатся 100 МБ в день, клиентам предоставляется до 1 ГБ дополнительного трафика за 99 рублей (до апреля аналогичное продление стоило 1500 рублей).

Из тех, кто отправился за рубеж с опцией "Безлимитный интернет в роуминге", 38% воспользовались дополнительным гигабайтом за 99 рублей. А число пользователей опции "Безлимитный интернет в роуминге" выросло на 75% с момента обновления ее условий в апреле 2019 года.

Списание платы за услугу происходит только в случае, если абонент начал использовать мобильный интернет за границей. При желании, клиент может вернуться к первоначальному дизайну услугиу, когда по-исчерпании первых 100 МБ трафика в сутки, скорость доступа сокращается до 128 кбит/c. Такой скорости может хватить для пользования мессенджерами, соцсетями и поиском.

Управляющие опцией команды бесплатны:

*110*2017# - подключить Безлимитный интернет в роуминге

*110*20170# - отключить Безлимитный интернет в роуминге

*110*20192# - отказаться от дополнительного пакета 1 ГБ

Опцией могут пользоваться абоненты как предоплатных, так и постоплатных тарифов, более чем в 100 странах мира.

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пресс-релиз

Клиенты Билайн стали почти в 2 раза больше пользоваться мобильным интернетом за границей

24 июня 2019 года, Москва – Билайн отмечает рост потребления мобильного интернета за границей после обновления популярной опции «Безлимитный интернет в роуминге».

В апреле 2019 года Билайн представил новый дизайн популярной опции «Безлимитный интернет в роуминге», которой пользуется более 50% клиентов, выезжающих за рубеж.

В новом дизайне по исчерпании первых 100 Мб в день, клиентам автоматически предоставляется 1 Гб дополнительного интернет трафика на высокой скорости всего за 99 рублей. До апреля 2019 года 1 Гб дополнительного трафика на высокой скорости в рамках услуги «Продли скорость» стоил 1500 рублей. Таким образом, цена за 1 Гб дополнительного интернета снизилась в 15 раз.

38% клиентов, отправившихся за границу с опцией «Безлимитный интернет в роуминге», уже воспользовались 1 Гб за 99 рублей. Всего за 2 месяца с момента обновления дизайна опции «Безлимитный интернет в роуминге» потребление мобильного интернета за границей среди её пользователей выросло на 75%.

После обновления дизайна опция «Безлимитный интернет в роуминге» остаётся по-прежнему удобной. Списание платы за услугу происходит только по факту начала использования мобильного интернета за границей. Клиент может вернуться к прежнему дизайну услуги, где по исчерпании первых 100 Мб интернет предоставляется на скорости 128 Кбит/сек, которой достаточно для комфортного пользования мессенджерами, социальными сетями и поиском.

Бесплатные команды: подключить «Безлимитный интернет в роуминге» *110*20171#, отключить «Безлимитный интернет в роуминге» и перейти на базовую тарификацию *110*20170#, отказаться от доп. пакета 1 ГБ *110*20192#.

Опция «Безлимитный интернет в роуминге» доступна как для предоплатных, так и постоплатных тарифов более чем в 100 странах мира.

Подробнее об опции на www.beeline.ru.

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