Телеком: В Билайн отмечают заметный рост пользования мобильным интернетом в роуминге

MForum.ru
24.06.2019,
В Билайн отмечают рост потребления мобильного интернета за границей в роуминге, связывая это с обновлением опции "Безлимитный интернет в роуминге".
Билайн обновил условия опции в апреле 2019 года. По данным компании, ей пользуется более 50% клиентов, выезжающих за рубеж.
Обновленная опция предусматривает, что после того, как завершатся 100 МБ в день, клиентам предоставляется до 1 ГБ дополнительного трафика за 99 рублей (до апреля аналогичное продление стоило 1500 рублей).
Из тех, кто отправился за рубеж с опцией "Безлимитный интернет в роуминге", 38% воспользовались дополнительным гигабайтом за 99 рублей. А число пользователей опции "Безлимитный интернет в роуминге" выросло на 75% с момента обновления ее условий в апреле 2019 года.
Списание платы за услугу происходит только в случае, если абонент начал использовать мобильный интернет за границей. При желании, клиент может вернуться к первоначальному дизайну услугиу, когда по-исчерпании первых 100 МБ трафика в сутки, скорость доступа сокращается до 128 кбит/c. Такой скорости может хватить для пользования мессенджерами, соцсетями и поиском.
Управляющие опцией команды бесплатны:
*110*2017# - подключить Безлимитный интернет в роуминге
*110*20170# - отключить Безлимитный интернет в роуминге
*110*20192# - отказаться от дополнительного пакета 1 ГБ
Опцией могут пользоваться абоненты как предоплатных, так и постоплатных тарифов, более чем в 100 странах мира.
----
пресс-релиз
Клиенты Билайн стали почти в 2 раза больше пользоваться мобильным интернетом за границей
24 июня 2019 года, Москва – Билайн отмечает рост потребления мобильного интернета за границей после обновления популярной опции «Безлимитный интернет в роуминге».
В апреле 2019 года Билайн представил новый дизайн популярной опции «Безлимитный интернет в роуминге», которой пользуется более 50% клиентов, выезжающих за рубеж.
В новом дизайне по исчерпании первых 100 Мб в день, клиентам автоматически предоставляется 1 Гб дополнительного интернет трафика на высокой скорости всего за 99 рублей. До апреля 2019 года 1 Гб дополнительного трафика на высокой скорости в рамках услуги «Продли скорость» стоил 1500 рублей. Таким образом, цена за 1 Гб дополнительного интернета снизилась в 15 раз.
38% клиентов, отправившихся за границу с опцией «Безлимитный интернет в роуминге», уже воспользовались 1 Гб за 99 рублей. Всего за 2 месяца с момента обновления дизайна опции «Безлимитный интернет в роуминге» потребление мобильного интернета за границей среди её пользователей выросло на 75%.
После обновления дизайна опция «Безлимитный интернет в роуминге» остаётся по-прежнему удобной. Списание платы за услугу происходит только по факту начала использования мобильного интернета за границей. Клиент может вернуться к прежнему дизайну услуги, где по исчерпании первых 100 Мб интернет предоставляется на скорости 128 Кбит/сек, которой достаточно для комфортного пользования мессенджерами, социальными сетями и поиском.
Бесплатные команды: подключить «Безлимитный интернет в роуминге» *110*20171#, отключить «Безлимитный интернет в роуминге» и перейти на базовую тарификацию *110*20170#, отказаться от доп. пакета 1 ГБ *110*20192#.
Опция «Безлимитный интернет в роуминге» доступна как для предоплатных, так и постоплатных тарифов более чем в 100 странах мира.
Подробнее об опции на www.beeline.ru.
+
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62
теги: телеком зарубежный роуминг международный Билайн ВымпелКом
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 24 апреля 2018 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
20.06. [Новости компаний] Телеком: Мобильный трафик в России растет рекордными темпами / MForum.ru
20.06. [Новости компаний] Телеком: Стройка сетей сотовой связи в РФ продолжается высокими темпами / MForum.ru
17.06. [Новости компаний] Телеком: Конспекты. Билайн расширяет акцию "Гиги за..." - теперь и за "мозги" / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M6 представлен официально / MForum.ru
23.06. [Новинки] Это интересно: Xiaomi отказалась от Mi Max и Mi Note / MForum.ru
21.06. [Новинки] Это интересно: Xiaomi использует наработки Meitu под суббрендом CC / MForum.ru
21.06. [Новинки] Слухи: Vivo собирается внедрить зарядку 120W / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Huawei Nova 5 Pro замен на реальных фото / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Note 10 выйдет 7 августа / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Lenovo Z6 (L78121) со Snapdragon 730 замечен в Geekbench / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Realme 4 Pro засветился на видео / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi 9T / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 4 появится в России 9 июля / MForum.ru
17.06. [Новинки] Слухи: Возможные спецификации Honor 9X Pro попали в сеть / MForum.ru
17.06. [ПО] Это интересно: Huawei признала свою вину в показе рекламы / MForum.ru
14.06. [Новинки] Слухи: Опубликованы рендеры Huawei Nova 5 Pro / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены смартфонов Realme / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Honor 20 приходит на российский рынок / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Состоялся официальный анонс Xiaomi Mi 9T / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Ulefone Power 6 – недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M40 представлен официально / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Официально представлен смарт-браслет Xiaomi Mi Band 4 / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: HTC U19e получил Snapdragon 710 / MForum.ru